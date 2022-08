Protest la Sofia împotriva negocierii guvernului bulgar cu Gazprom

Protestul este susţinut de partidul Bulgaria Democrată, care afirmă că guvernul interimar restabileşte dependenţa faţă de Kremlin şi conduce ţara, în mod inevitabil, la o criză severă a gazelor.

Manifestanţii au solicitat şi găsirea unor surse de aprovizionare alternative. Mulţi dintre protestatari aveau pancarte, pe care scria: "Bulgaria mea nu negociază cu ucigaşi de copii", notează Agerpres.

Gazprom: Livrările de gaz prin Nord Stream 1, suspendate în perioada 31 august - 2 septembrie pentru „mentenanţă“

Compania Gazprom anunță că livrările de gaz prin Nord Stream 1 se suspendă pentru „mentenanţă“.

Livrările de gaz rusesc către Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi întrerupte timp de trei zile, între 31 august şi 2 septembrie, pentru lucrări de "mentenanţă", a anunţat vineri compania rusă Gazprom, relatează AFP şi Reuters.

"Este necesar să se efectueze o mentenanţă la fiecare 1.000 de ore" de funcţionare, a explicat Gazprom într-un comunicat. După ce lucrările de mentenanţă vor fi încheiate, fluxul de 33 de milioane de metri cubi pe zi va fi reluat.

"Pe 31 august 2022, singura unitate de compresie a gazului Trent 60 va fi oprită timp de trei zile pentru mentenanţă", la care vor participa tehnicieni ai Siemens, a precizat Gazprom în comunicatul citat.

În consecinţă, "transportul gazului prin gazoductul Nord Stream va fi suspendat timp de trei zile", a adăugat sursa citată.

"La finalul acestor lucrări şi în absenţa unor disfuncţionalităţi tehnice, livrările de gaz vor fi restabilite la un nivel de 33 de milioane de metri cubi pe zi", a precizat Gazprom.

Această decizie riscă să acutizeze temerile de penurie în Europa, unde Moscova este acuzată de şantaj energetic, comentează France Presse.

După ce ţările occidentale au impus sancţiuni Moscovei în urma invadării Ucrainei, Rusia a redus de mai multe ori livrările de gaz către Europa, care este puternic dependentă de gazul rusesc.

Rusia reprezenta până anul trecut circa 40% din importurile de gaz din UE.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a justificat aceste reduceri prin faptul că nu i-a fost returnată o turbină Siemens reparată în Canada, despre care Moscova susţine să este esenţială pentru buna funcţionare a gazoductului Nord Stream 1.

Ţările europene acuză Moscova că întârzie revenirea acestei turbine pentru a avea un pretext pentru reducerea livrărilor sale.

O oprire a livrărilor pentru o perioadă de mentenanţă de zece zile în iulie a provocat îngrijorarea ţărilor europene, care fac eforturi de mai multe luni să-şi diversifice sursele de aprovizionare, scrie Agerpres.

Gazprom avertizează că preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%

Gazprom a anunţat marţi că preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari per 1.000 metri cubi, deoarece exporturile şi producţia companiei ruse de stat continuă să scadă, în urma sancţiunilor occidentale, transmite Reuters.

Fluxurile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, s-au situat la un nivel redus anul acesta, după ce o rută a fost închisă când Moscova a trimis trupe în Ucraina, în februarie, şi după ce sancţiunile au dus la o dispută privind echipamentul folosit pentru gazoductul Nord Stream 1. Ca rezultat, preţul gazelor a crescut.



"Preţurile gazelor pe piaţa spot din Europa au atins 2.500 dolari (per 1.000 metri cubi). Conform unor estimări conservatoare, dacă tendinţa persistă, preţurile vor depăşi 4.000 dolari per 1.000 metri cubi iarna aceasta", susţine Gazprom.



În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un Megawatt oră (MWh), iar marţi se situau la aproximativ 226 euro pentru un Megawatt oră, dar mult peste nivelul la care erau în urmă cu un an, de aproximativ 46 euro per MWh.



Kievul a închis una din rutele Gazprom pentru exporturile spre Europa, în timp ce Gazprom a redus livrările la doar 20% din capacitatea gazoductului Nord Stream 1 spre Germania, din cauza disputei privind echipamentul.



Per total, exporturile de gaze ale Gazprom au scăzut cu 36,2%, la 78,5 miliarde metri cubi, în perioada ianuarie - 15 august, în timp ce producţia a înregistrat un declin de 13,2%, la 274,8 miliarde metri cubi, faţă de anul precedent, se arată în comunicatul companiei ruse, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News