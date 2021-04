Proprietatea luxoasă a lui Jeffrey Epstein din Palm Beach a fost demolată

Demolarea vilei de la adresa 358 El Brillo Way a început de luni, conform cotidianului local Palm Beach Daily News, citat de Agerpres. Dezvoltatorul imobiliar Todd Michael Glaser a promis că va distruge această vilă pe care a cumpărat-o la începutul acestui an. Această reşedinţă era una dintre cele folosite de Epstein pentru a-şi distra apropiaţii, printre care nume importante din politică, afaceri, muzică şi film şi chiar din unele familii regale, abuzând sexual fete minore şi tinere pe care Epstein le trafica pentru plăceri sexuale, conform procurorilor.



Dezvoltatorul imobiliar Todd Michael Glaser are reputaţia de a cumpăra şi de a demola proprietăţi ale unor celebrităţi pentru ca apoi să le reconstruiască. El a anunţat încă din luna ianuarie că doreşte să distrugă proprietatea lui Epstein cât mai repede cu putinţă.

Proprietatea era prădată de curioși

"Atrage tot felul de pierde vară. Dacă nu ar mai fi reşedinţa, nu ar mai avea ce să fotografieze. Aşa că mi-am propus să o demolez, să scap de ea cât mai repede", declara el în ianuarie pentru The New York Daily News.



Glaser a plătit 18,5 milioane de dolari pentru această proprietate, suma fiind donată fondului de compensaţii pentru victimele traficului de persoane şi abuzurilor sexuale ale lui Epstein şi ale prietenilor săi influenţi. Banii rezultaţi şi din vânzarea altor proprietăţi ale pedofilului au ajuns în acest fond. Epstein, 66 de ani, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea federală din Manhattan în august 2019. Proprietatea sa de 1300 de metri pătraţi de la Palm Beach a fost construită în 1952, iar Epstein a cumpărat-o în 1990.