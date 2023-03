Proprietarii de maşini din Marea Britanie, avertizaţi: Hoţii de piese auto fac ravagii. Sunt ţintite mai ales modelele Ford Fiesta

Avertismentul vine din partea şefului Departamentului de Furturi Auto din West Midlands, Birmingham, Jim Munroe. Conform acestuia, în ultimii doi ani a fost o creştere a furturilor, venită pe fondul unei crize a pieselor auto în magazine, dar şi a cererii în creştere.

"Am făcut peste 100 de arestări şi am recuperat multe maşini şi piese furate din septembrie până acum. În inaurie, am primit 9 plângeri cu privire la piese auto furate de pe maşini parcate în apropierea centrului oraşului Birmingham. Am crescut numărul patrulelor în zonele problematice, dar şi în alte zone ale oraşului, şi lucrăm îndeaproape cu organizaţii partenere pentru a ne asigura că parcările sunt locuri sigure. Ne uităm zilnic pe camerele de supraveghere şi adunăm informaţii despre suspecţi şi despre maşinile pe care credem că le folosesc. Am arestat, spre exemplu, un tânăr de 20 de ani care este acuzat cu 11 capete de conspiraţie pentru furt de maşini şi piese. Nu subestimăm impactul acestor infracţiuni asupra cetăţenilor şi muncim din greu pentru a-i aduce pe toţi aceşti hoţi în faţa justiţiei. Cu ajutorul publicului, continuăm să lovim în inima infracţionalităţii şi închidem şi multe ateliere unde aceşti hoţi îşi vând marfa furată", a spus Munroe, conform Daily Mail.

Conform DVLA, Agenţia de Licenţiere a Şoferilor şi Vehiculelor, în 2022 au fost raportate ca fiind furate 5979 maşini Ford Fiesta, faţă de 3909 în 2021. Asta înseamnă că, în medie, un astfel de model a fost furat la fiecare 88 de minute, arată sursa citată. Având în vedere că Ford a anunţat încetarea producţiei la acest model, preţul pieselor este în creştere, iar cu 1,5 milioane de Fiesta pe drumurile britanice, riscul de furt este şi el în creştere.

În întreaga Marea Britanie, au fost raportate 88.915 furturi auto în 2022, de către 34 de birouri de poliţie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News