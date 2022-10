Propagandistul lui Putin face profeții: Poporul rus va „înceta să mai existe” dacă Moscova pierde războiul din Ucraina/ video

Soloviov afirmă că vor exista „înfrângeri dure și amare” până când țara va lucra pentru un singur lucru – ” pentru front și pentru victorie”.

El spune: „Altfel, nu vom exista. Nu va exista nici cultură rusă, nici limbă rusă și nici popor rus”.

Kremlin propagandist Vladimir Solovyov on the consequences of defeat in Ukrainepic.twitter.com/B2WAmvTvL9