Proiecte majore pentru București, în ședința CGMB: Consolidări antiseismice, protecția animalelor, combaterea zgomotului și altele

Consiliul General al Municipiului București analizează vineri o serie de proiecte importante pentru Capitală, printre care consolidarea seismică a clădirilor, monitorizarea zgomotului ambiental, sterilizarea gratuită a pisicilor și inițiative de regenerare urbană pe terenul „Esplanada”.

Pe lista suplimentară a şedinţei figurează şi o iniţiativă prin care Primăria Capitalei va solicita Guvernului cedarea unui teren de 45.008 mp, cunoscut drept „Esplanada”, cu scopul de a demara un proiect amplu de regenerare urbană. Finanţarea etapelor de proiectare şi implementare ar urma să provină din bugetul local sau din alte surse permise de lege. După finalizarea transferului de proprietate, PMB intenţionează să lanseze un concurs internaţional de soluţii de arhitectură şi urbanism pentru întregul ansamblu.

Retrofit seismic şi eficienţă energetică

Consilierii vor vota patru proiecte de intervenţie pentru consolidarea seismică şi eficientizarea energetică a unor imobile, unele dintre investiţii urmând să primească finanţare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Clădirile vizate sunt: Teatrul „Stela Popescu” (str. Batiştei nr. 1), imobilul de la colţul străzilor Franceză nr. 52 şi Halelor nr. 1, blocul de pe str. Radu Cristian nr. 1 şi clădirea de pe str. Johannes Gutenberg nr. 3.

Spitalul „Foişor” şi proiecte cu inteligenţă artificială

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor” solicită fonduri europene pentru două programe bazate pe inteligenţă artificială: unul dedicat reducerii infecţiilor nosocomiale prin tehnologizare şi computerizare a proceselor intraoperatorii, evaluat la 43,8 milioane lei (TVA inclus), cu cheltuieli eligibile de 42,9 milioane lei şi o contribuţie proprie estimată la circa 850.000 lei. Al doilea proiect, orientat spre triaj imagistic, planificare chirurgicală 3D şi modele predictive pentru prevenirea infecţiilor, are un buget total de 8 milioane de euro, din care Spitalului „Foişor” i-ar reveni 2,5 milioane euro, iar perioada de implementare este de trei ani.

Monitorizarea zgomotului ambiental

Un proiect propus de USR stabileşte cadrul pentru monitorizarea nivelului de zgomot ambiental printr-o reţea compusă din 28 de staţii fixe şi două staţii mobile. Măsurătorile ar urma să fie realizate la limitele zonelor funcţionale ale parcurilor, pe artere rutiere adiacente şi pe principalele bulevarde; staţiile fixe ar putea, în funcţie de amplasament, să fie dotate şi cu camere video pentru supravegherea traficului.

Sterilizare gratuită pentru pisici

Consilierii vor discuta și un program prin care ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor) va contracta servicii pentru sterilizarea gratuită a până la 10.000 de pisici comune, cu sau fără deţinător - măsură menită să controleze populaţia felinăă urbană.

Vehicule electrice şi administrări de terenuri

Pe ordinea de zi se mai află alocarea a 52 de autoturisme electrice Dacia Spring către Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi predarea a încă 11 vehicule electrice către ASPA. Totodată, Calea Crângaşi ar putea fi transferată în administrarea Primăriei Sectorului 6 pentru lucrări de reabilitare; sistemul de semaforizare rutieră va rămâne în competenţa Administraţiei Străzilor, iar linia de tramvai şi staţiile vor continua să fie gestionate de STB. Finanţarea lucrărilor va fi asigurată din bugetul Sectorului 6 sau din alte surse atrase.

Majorarea tarifelor pentru interpretariat la protocol

Consiliul poate aproba majorarea plafonului maxim al cheltuielilor pentru servicii de interpretariat în activităţi de protocol la 1.850 lei/interpret/oră. Documentele explicative amintesc că Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 reglementează aceste normative, ultima actualizare fiind din 2018, iar hotărârea CGMB din 2024 nu a prevăzut fonduri adaptate la tarifele actuale, inclusiv pentru limbi rare, precum araba.

Distincţii şi denumiri de spaţii publice

Un proiect propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al Capitalei directorului Bibliotecii Academiei Române, Nicolae Noica, „pentru merite excepţionale în domeniile construcţiilor, culturii şi administraţiei publice”. Raportul de specialitate subliniază contribuţiile sale în ingineria construcţiilor, administraţia publică şi promovarea culturii naţionale.

Tot vineri se va supune dezbaterii şi propunerea de redenumire a miniparcului „Toamnei” (intersecţia străzilor Viitorului, Ardeleni şi Toamnei, Sector 2) în „Grădina Mioara Mincu”, la iniţiativa Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”.

Proiectele aflate pe masa Consiliului General acoperă un spectru larg de intervenţii - de la siguranţa clădirilor şi sănătate publică la protecţia animalelor şi ordine urbană - şi urmează să primească decizii care vor defini direcţia unor investiţii majore în municipiu, conform Agerpres.

