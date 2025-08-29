Controverse în CGMB. USR retrage planul de bazin de înot care afecta Centrul Replika: "Dacă s-ar fi putut evita coșmarul". Val de critici în online

Proiectul USR care prevedea construirea unui bazin de înot pe terenul ocupat de peste zece ani de Centrul de Teatru Educațional Replika a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței CGMB, după întâlnirea dintre liderii USR și reprezentanții teatrului, în urma criticilor primite în mediul online.

Proiectul de hotărâre inițiat de USR, care propunea construirea unui bazin de înot pe Strada Lânăriei, pe terenul ocupat de peste zece ani de Centrul de Teatru Educațional Replika, a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) programate vineri.

Decizia a intervenit după o întâlnire între lideri USR, printre care posibilul candidat la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și reprezentanții teatrului Replika.

Propunerea de construire a bazinului de înot a stârnit numeroase critici în mediul online

„M-am întâlnit astăzi cu echipa Centrului de Teatru Educațional Replika și am convenit să retragem proiectul depus de consilierii generali. Vreau să fie limpede: nu am intenționat niciodată să atacăm munca și spațiul Centrului de Teatru Educațional Replika”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Conducerea centrului a reacționat imediat după anunț, precizând că retragerea proiectului ar fi putut fi evitată și că aceasta a survenit din cauza unei înțelegeri insuficiente a activității teatrale și a modului în care spațiul este folosit.

Propunerea de construire a bazinului de înot a stârnit numeroase critici în mediul online, împățind oamenii în tabere pro și contra. Reprezentanții teatrului Replika și-au exprimat dorința de a avea dreptul la cuvânt atunci când proiectul va fi reanalizat în viitoarele ședințe CGMB.

"Dacă s-ar fi putut evita coșmarul prin care am trecut? Cu siguranță"

„USR va retrage de pe ordinea de zi acest proiect pe care l-a generat în lipsa unei cunoașteri a activității noastre de 10 ani și a misiunii pe care o avem. Dacă s-ar fi putut evita coșmarul prin care am trecut? Cu siguranță. O cunoaștere detaliată a unui spațiu în care vrei să intervii este esențială”, au spus cei de la Replika.

Consilierul general Ovidiu Zară (AUR) a intervenit în discuții, subliniind că „în trecut Ion Gheorghe Șincai a făcut un studiu de fezabilitate pentru construirea unei săli multifuncționale de sport pe actualul teren. Era un proiect extraordinar ținând cont de faptul că nu există o astfel de sală pentru competiții sportive la nivel liceal. Cred că ar fi bine să luăm în calcul atunci când discutați cu colegii de la USR reluarea acelui proiect pe terenul de la Șincai. Se va lega cu bazinele de înot și cu tot ansamblul sportiv care se va face acolo”. Ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) poate să fie urmărită aici.

CITEȘTE ȘI: Proiecte majore pentru București, în ședința CGMB: Consolidări antiseismice, protecția animalelor, combaterea zgomotului și altele

Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News