Programe educaționale pentru tinerii din diaspora: Valentin-Ilie Făgărășian: Am creat un proiect legislativ care a avut succes și a trecut imediat în cadrul Legilor Educației

'Cred că este foarte important să dăm o cât mai mare prioritate educației deoarece avem foarte mulți copii care sunt născuți în afara țării. Cumva, prin educație, reușim să aducem în vederea lor atât identitatea, cât și cultura României. În acest sens, am creat un proiect legislativ, care a avut succes și a trecut imediat în cadrul Legilor Educației. Am creat o platformă, o bibliotecă virtuală, unde fiecare român, copil și părinte, poate să o acceseze și să vadă tot ceea ce se predă în România, de la clasele pregătitoare până la clasa a 12-a. Practic, interesul nostru este să mergem mai departe, dar cred că este un pas important în care putem să aducem mai aproape de copiii născuți în afara țării și de cei care vor să continue studiile toate aceste programe școlare care se predau în România. Cred că sunt la un nivel mult mai ridicat decât ceea ce se predă în alte țări, după cum am observat.', a spus Valentin-Ilie Făgărășian.

Despre finanțare

'Unul dintre lucrurile pe care noi le putem face clar că este ținerea în contact cu profesorii români din diaspora. Ei sunt un promotor important al educației românești. Datorită lor noi mergem mai departe în tot ceea ce se întâmplă, inclusiv limba română vine predată prin acești profesori implicați activ în comunitățile românești din afara țării. Cred că noi trebuie cumva să îi ajutăm, să îi susținem să ducă mai departe toate aceste lucruri pe care le cunosc foarte bine.

De asemenea, este clar că noi avem niște profesori care au vocație. Trebuie să îi susținem financiar pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum, unde profesorii, de foarte multe ori, nu reușeau să aibă fondurile necesare să meargă mai departe și să predea în școlile din străinătate. Prin Institutul Cultural, Ministerul Culturii, trebuie să facem în așa fel încât ei să aibă acces la toate fondurile necesare și, dacă este posibil, să mărim numărul de profesori acolo unde este nevoie. Cred că sunt lucruri importante pe care le avem în vedere. Chiar avem niște proiecte interesante pe care vrem să le discutăm în această sesiune parlamentară și să facem în așa fel încât să acoperim aceste necesități și să dăm educație copiilor noștri.', a mai zis Valentin-Ilie Făgărășian, la 'Educația, în strategiile autorităților pentru reîntoarcerea acasă a românilor din Diaspora', dezbatere de la DCNews TV și ȘtiriDiaspora.

