Data actualizării: | Data publicării:

Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
FOTO: REUTERS/Nathan Howard
FOTO: REUTERS/Nathan Howard

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) din Statele Unite a anunţat joi deschiderea unei investigaţii asupra modului în care Tesla a raportat accidentele rutiere implicând vehicule dotate cu sisteme avansate de asistenţă la condus sau cu funcţii de auto-conducere. Măsura vine după ce autoritatea a descoperit că, în mai multe cazuri, compania a transmis informaţiile cu luni întregi întârziere, deşi legislaţia americană obligă producătorii să notifice agenţia în termen de una până la cinci zile de la producerea unui incident. În aprilie, NHTSA a revizuit şi înăsprit aceste cerinţe de raportare, notează Reuters.

Potrivit instituţiei, auditul deschis are rolul de „a evalua cauza posibilelor întârzieri în raportare, amploarea acestora şi măsurile corective pe care Tesla le-a implementat”. Totodată, se va verifica dacă există rapoarte care nu au fost încă depuse şi dacă cele deja primite conţin toate datele cerute de lege.

NHTSA a precizat că „atunci când rapoartele au fost depuse, Tesla le-a transmis în două moduri: fie ca parte a unui singur lot consistent, fie pe măsură ce informaţiile deveneau disponibile”. În cadrul discuţiilor purtate cu agenţia, constructorul auto a explicat că întârzierile au fost generate de „o problemă în procesul de colectare a datelor, care, potrivit Tesla, a fost deja remediată”.

Deocamdată, producătorul condus de Elon Musk nu a transmis un punct de vedere oficial.

Ancheta actuală se adaugă altor verificări în curs. Din octombrie, NHTSA analizează 2,4 milioane de vehicule Tesla echipate cu tehnologia „full self-driving”, după patru accidente raportate în condiţii de vizibilitate redusă, printre care şi unul soldat cu deces în 2023. În ianuarie, agenţia a deschis o altă investigaţie privind 2,6 milioane de maşini Tesla, vizând posibile riscuri asociate funcţiei care permite deplasarea vehiculului de la distanţă, fără şofer la volan.

Separat, autoritatea americană a confirmat că monitorizează şi serviciul de robotaxiuri lansat de Tesla în Austin, Texas, în luna iunie. Într-un mesaj transmis pe 1 iulie companiei, NHTSA a precizat că analizează încă modul în care serviciul este operat şi a solicitat clarificări legate de posibilitatea ca angajaţi ai companiei să poată conduce de la distanţă aceste vehicule.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
22 aug 2025, 10:25
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
22 aug 2025, 09:30
Penurie de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze
21 aug 2025, 22:57
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters
21 aug 2025, 21:49
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
21 aug 2025, 21:04
Kremlinul vine cu noi condiții pentru a semna acorduri privind Ucraina. Rușii, deranjați de un decret emis de Zelenski acum 3 ani
21 aug 2025, 19:54
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Turiști revoltați în Italia: Într-un bar au fost taxați și pentru muzica din boxe
21 aug 2025, 19:41
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
21 aug 2025, 17:49
După Polonia, un alt stat NATO impune restricții aeriene din cauza dronelor rusești
21 aug 2025, 16:39
Lavrov, reacție la dorința lui Macron și Starmer de a trimite trupe străine în Ucraina
21 aug 2025, 15:28
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
21 aug 2025, 14:52
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
21 aug 2025, 14:55
Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România
21 aug 2025, 13:52
Lavrov, acuzații dure la adresa liderilor europeni privind soluționarea conflictului din Ucraina
21 aug 2025, 13:38
Care este planul în trei etape al președintelui Coreei de Sud pentru denuclearizarea Coreei de Nord
21 aug 2025, 13:42
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
21 aug 2025, 13:25
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, reacție sfâșietoare după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare
21 aug 2025, 12:24
Karol Nawrocki accelerează modernizarea Poloniei și trage guvernul de mânecă: mega-aeroport între Varșovia și Lodz, prima centrală nucleară a țării și protecție pentru fermieri
21 aug 2025, 11:23
Este gestionarea urșilor o problemă românească sau europeană? O țară din UE pregătește un sondaj privind fauna sălbatică
21 aug 2025, 10:57
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
21 aug 2025, 09:55
Ungaria anunță că e pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia
21 aug 2025, 09:22
Kim Jong Un salută trupele sale desfășurate în sprijinul Rusiei: Avem o armată eroică
21 aug 2025, 09:20
Forțele americane au ucis un lider ISIS, considerat un candidat puternic pentru a deveni liderul grupării
20 aug 2025, 23:23
Un ghid turistic a murit la Colosseum. Fața neagră a supraturismului
20 aug 2025, 20:03
S-a terminat cu azilul în Grecia. Vor exista doar două opțiuni
20 aug 2025, 19:12
Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român
20 aug 2025, 18:56
Dronă rusească, prăbușită în estul Poloniei, la un an după un incident similar. Polonia: Rusia provoacă din nou țările NATO
20 aug 2025, 18:22
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
20 aug 2025, 13:41
Trump, anunțul zilei: Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri
20 aug 2025, 12:05
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
20 aug 2025, 11:00
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin
20 aug 2025, 11:10
Franța doboară recordul: Cel mai mare câștig din istoria loteriei sale a fost revendicat. Cât va încasa norocosul
20 aug 2025, 11:01
Alianţa Nord-Atlantică îşi dă întâlnire în Turcia pentru summitul din 2026
20 aug 2025, 10:38
De la Casa Albă, direct în Rai. De ce vrea Trump să facă pace în Ucraina
20 aug 2025, 09:35
Imaginile cu Boris Johnson care au făcut înconjurul Internetului. Fostul premier britanic, așa cum nu l-ai mai văzut, la plajă, în Grecia / video viral
20 aug 2025, 08:45
În mijlocul discuțiilor dintre Trump, Putin și Zelenski, dronele ucrainene lasă fără curent mai multe zone din Zaporojie controlate de Rusia
20 aug 2025, 08:37
O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea
19 aug 2025, 23:09
Administrația Trump anunță că Vladimir Putin este de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski
19 aug 2025, 22:18
Ce i-a șoptit Trump lui Macron în Biroul Oval, despre Putin. Totul a fost captat de un microfon rămas deschis
19 aug 2025, 21:20
Cum ajunge Budapesta pe harta păcii. Politico anunță că Trump vrea negocieri în Ungaria, cu Putin și Zelenski
19 aug 2025, 20:58
Cum arată prima femeie care va reprezenta Palestina la Miss Univers - Foto în articol
19 aug 2025, 20:18
Mama unuia din copiii lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, susține că este falită, deși a vândut o Tesla de 100.000 de euro
19 aug 2025, 19:52
Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h
19 aug 2025, 17:58
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
19 aug 2025, 16:28
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
19 aug 2025, 16:30
Elveția anunță că va încălca mandatul CPI de arestare a lui Putin. Care este singura condiție
19 aug 2025, 15:09
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
19 aug 2025, 14:16
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 13:33
Curtea Supremă de Justiție din R. Moldova: Partidele din Blocul 'Șor', excluse din competiția electorală
19 aug 2025, 13:07
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
acum 33 de minute
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
acum 1 ora 0 minute
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
acum 1 ora 10 minute
Alegeri Primăria București. Chirieac: „Abia aștept să văd cum îi veți face campanie acestui candidat”. Replica lui Ciuvică / video
acum 1 ora 28 minute
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
acum 1 ora 31 minute
START Festival Enisala – Unitate la Cetate. Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei
acum 1 ora 38 minute
Controversă cu microbuze scumpe și la Buzău. Constantin Toma: Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informaţii să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut?
acum 1 ora 59 minute
Kim Jong Un i-a decorat pe soldații nord-coreeni care au luptat pentru Rusia în războiul din Ucraina
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
pe 21 August 2025
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel