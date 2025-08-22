Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) din Statele Unite a anunţat joi deschiderea unei investigaţii asupra modului în care Tesla a raportat accidentele rutiere implicând vehicule dotate cu sisteme avansate de asistenţă la condus sau cu funcţii de auto-conducere. Măsura vine după ce autoritatea a descoperit că, în mai multe cazuri, compania a transmis informaţiile cu luni întregi întârziere, deşi legislaţia americană obligă producătorii să notifice agenţia în termen de una până la cinci zile de la producerea unui incident. În aprilie, NHTSA a revizuit şi înăsprit aceste cerinţe de raportare, notează Reuters.

Potrivit instituţiei, auditul deschis are rolul de „a evalua cauza posibilelor întârzieri în raportare, amploarea acestora şi măsurile corective pe care Tesla le-a implementat”. Totodată, se va verifica dacă există rapoarte care nu au fost încă depuse şi dacă cele deja primite conţin toate datele cerute de lege.

NHTSA a precizat că „atunci când rapoartele au fost depuse, Tesla le-a transmis în două moduri: fie ca parte a unui singur lot consistent, fie pe măsură ce informaţiile deveneau disponibile”. În cadrul discuţiilor purtate cu agenţia, constructorul auto a explicat că întârzierile au fost generate de „o problemă în procesul de colectare a datelor, care, potrivit Tesla, a fost deja remediată”.

Deocamdată, producătorul condus de Elon Musk nu a transmis un punct de vedere oficial.

Ancheta actuală se adaugă altor verificări în curs. Din octombrie, NHTSA analizează 2,4 milioane de vehicule Tesla echipate cu tehnologia „full self-driving”, după patru accidente raportate în condiţii de vizibilitate redusă, printre care şi unul soldat cu deces în 2023. În ianuarie, agenţia a deschis o altă investigaţie privind 2,6 milioane de maşini Tesla, vizând posibile riscuri asociate funcţiei care permite deplasarea vehiculului de la distanţă, fără şofer la volan.

Separat, autoritatea americană a confirmat că monitorizează şi serviciul de robotaxiuri lansat de Tesla în Austin, Texas, în luna iunie. Într-un mesaj transmis pe 1 iulie companiei, NHTSA a precizat că analizează încă modul în care serviciul este operat şi a solicitat clarificări legate de posibilitatea ca angajaţi ai companiei să poată conduce de la distanţă aceste vehicule.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News