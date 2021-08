Probleme pentru Lidia Fecioru. Cum a apărut la Antena 3

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru are câteva probleme de sănătate.

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a povestit, în cadrul emisiunii „Adevăruri Ascunse” de la Antena 3, motivul pentru care a venit cu mâna dreaptă în ghips, dar şi ce s-a întâmplat atunci când s-a accidentat.

„Am ieşit dintr-un magazin, eram ocupată să îmi scot masca de la gură şi mi-am agăţat ochelarii. Eram ocupată să îmi scot ochelarii cu masca şi nu am văzut trotuarul, o bucăţică de scară. O trecere de la un nivel al trotuarului la celălalt, doar vreo zece centimetri. Şi aia a fost. Momentul începutului concediului meu. Eram la Chişinău, era sărbătoare. Asta e situaţia. Noi la emisiuni, tot timpul spunem că există o cauză spirituală a unor probleme, a accidentărilor. Cauza spirituală a problemei mele este că noi vrem să controlăm”, a spus Lidia Fecioru.

„Mă descurc bine cu mâna stângă, dar ştii de ce? Pentru că am un milion de prieteni în loc de mâna dreapta. Şi le mulţumesc din suflet. Am un prieten care m-a întrebat cine îmi face mâncare şi îi spun că o vecină, o verişoară, mai sunt o mulţime de prietene. Am deja două săptămâni, sunt în a treia săptămână şi trebuie să stau şase săptămâni”, a explicat Lidia Fecioru.

Consecinţele karmice ale trădării, cu Lidia Fecioru: „Cine trădează o dată, trădează şi a doua oară"

Lidia Fecioru a vorbit și despre consecinţele karmice ale trădării.

„Trădarea poate schimba, întotdeauna, viaţa unui om. Nu există genul de trădare, oricare ar fi el, că e în dragoste, că e în prietenie, pe orice plan, obligatoriu ne va schimba. Şi de ce se întâmplă asta? Pentru că noi cu acei oameni, când intrăm în contact cu ei, noi facem schimb de energii. Ni se fac nişte back-up-uri. Şi preluăm unii de la alţii şi facem schimb de energii, iar aceste energii îşi spun cuvântul atunci când se face ruperea bruscă. Obligatoriu, trădarea va lăsa în urma ei o rană sufletească. Poate să nu lase nicio rană dacă nu ai investit nimic în acea relaţie şi atunci nu ai aşteptări şi nici dezamăgiri.

Dar când zici trădare, înseamnă automat că ai pus acolo suflet, timp, sentimente. Oamenii se schimbă obligatoriu şi e şi o lecţie de învăţat. De ce spunem că devenim la bătrâneţe mai înţelepţi? Pentru că, trecând prin toate situaţiile vieţii, ne călim, învăţăm, ştim cum să abordăm situaţiile, altfel trăim a doua trădare.

De aceea, de foarte multe ori la prima iubire, rămân cu traume sufleteşti persoanele care pleacă de la început prin trădare.

După o astfel de trădare, cu greu mai capeţi încredere în cineva. De multe ori, toate chestiile astea îşi spun cuvântul, iar oamenii spun: trebuie să faci, eşti dator să faci. Nu e nicio datorie faţă de nimeni, nicio datorie faţă de nimic. Oamenii au dreptul să trăiască aşa cum vor ei”, a spus Lidia Fecioru.