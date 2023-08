Problema șefilor puși pe pile, scoasă la iveală de cazul Spitalului Urziceni. Diferența între Marea Britanie și România

„Apropo de demisia târzie a Gabrielei Firea, dumneaei are resurse, primăria Voluntari în spate, etc. Dar managerul unui pârlit de spital cu doar trei secții din Urziceni refuză să demisioneze, se agață de postul ăla, dă în judecată, face plângeri penale, primarul nu are curaj să o demită. A născut o femeie pe caldarâm, super scandal, populația revoltată și acea manager găsește o sută de scuze, dă vina pe toți, iar primarul nu face nimic. Îți dai seama ce ghem de interese, ce încrengături, cică de zece ani e pusă manager, el e primar de 20 de ani, și nu are curaj să o demită”, a comentat Val Vâlcu cu referință la cazul de la Urziceni.

Românii ca românii

„Cetățenii din această țară știu foarte multe astfel de probleme. Stai să vezi câți profesori duși cu pluta poți întâlni, unde se revoltă părinții, e scandal, dar directorul nu poate face nimic. Cu zece plângeri făcute nu are nicio bază legală. Când vorbim de politizare, nu e vorba de lipsa de calificare fiindcă nu e întotdeauna cazul. E vorba că oamenii ăștia scapă de controlul firesc al instituțiilor de care aparțin. E vorba de numirea pe deasupra”, a adăugat Alfred Bulai.

Lumea se bucură la demisii

„Supărător pentru mine este că uite, după cazul Caracal, lumea se bucură când sunt trimiși unii acasă. Dar în realitate nu sunt trimiși acasă, sunt trimiși pe alte posturi unde sunt tot șefi. Nu e nicio diferență în realitate, lumea se mulțumește ușor. Dar știi ce zice lumea? Decât să stea ca nesimțitul acolo, măcar l-a schimbat de acolo. La urma urmei, într-o țară normală, în momentul în care există o problemă, chiar și de imagine, există o anchetă imediată.

Se anunță membrii comisiei, ce verifică și care-i termenul de a preda un raport. Aveți la timp o săptămână ca presa să știe peste o săptămână să verifice. Așa e în lumea civilizată”, a mai spus sociologul.

Diferența între Marea Britanie și România

„Asta e diferența între Marea Britanie și România. La noi se spune că ai făcut o comisie de control, ai îngropat problema. Dacă vrei să închizi un subiect, faci asta. Acolo, marile schimbări sunt generate de rapoarte ale unor comisii. Luăm exemplu raportul lui Sir William Beveridge. S-au evaluat sărăcia și situația socială, iar în urma acestui raport s-a schimbat complet sistemul sanitar”, a conchis Vâlcu.

