Prințul William îi dă bătăi de cap lui Kate Middleton. Ce trebuia să facă atunci când soțul ei e nervos

În culise se spune că Prințesa Kate Middleton joacă un rol important în calmarea soțului ei atunci când acesta devine nervos, potrivit unui autor regal. În noua sa carte "Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants", autorul Tom Quinn a vorbit despre presupusele tantrumuri ale lui William și despre modul crucial în care intervine Kate.



"Protocolul spune că hainele trebuie pregătite cu o seară înainte; pantofii trebuie lustruiți, cravatele trebuie alese, băile trebuie să fie făcute exact la aceeași oră în fiecare zi și atât Regele Charles, cât și Prințul William, sunt predispuși la crize de furie dacă lucrurile nu sunt făcute după bunul lor plac", scrie Tom Quinn în cartea sa, scrie Mirror.

"Nu știu unde ar fi William fără Kate – ea nu face lucruri doar pentru ea, așa că îl calmează când devine puțin agitat. Ea a spus că uneori trebuie tratat ca al patrulea copil al ei", mai scrie acesta.

Certurile dintre Kate Middleton și Prințul William





Nu este prima dată când Quinn vorbește despre relația dintre William și Kate, deoarece el a spus la un moment dat pentru The Mirror că la fel ca orice alt cuplu, cei doi se ceartă uneori. El a spus: „Ei chiar au certuri. Nu este o căsnicie perfectă”.

Totuși, acesta a menționat că între cei doi certurile nu devin niciodată vicioase și că în loc să arunce cu vaze, cuplul regal "aruncă cu perne unul în altul".

Certurile ocazionale nu sunt singurul lucru care arată că William și Kate sunt la fel ca orice alt cuplu. În timpul interviului lor de logodnă, viitorul rege a dezvăluit că el și Kate petrec „timp foarte distractiv împreună” și că au un „bun simț al umorului”, sugerând că abordează orice dezacord într-un mod lejer.

„Suntem cu picioarele pe pământ. Ea are o mulțime de obiceiuri care mă fac să râd și în legătură cu care o tachinez”, a spus William în interviul lor de logodnă din 2010.

Mai uniți ca niciodată

Cu siguranță cuplul este mai unit ca niciodată, mai ales că William a spus că 2024 a fost „probabil cel mai greu an” din viața lui. De altfel, și istoricului regal Amanda Foreman a remarcat faptul că cei doi au arătat mai multă intimitate în ultimul an.

"Ei simt că sunt foarte norocoși să fie căsătoriți unul cu celălalt. Căsătoria lor este puternică și sunt sinceri în privința asta", a spus ea.



"Pentru prințesă, familia – soțul și copiii ei – sunt mai importante decât orice altceva. Kate este mai deschisă acum cu soțul ei și vorbesc mai des despre relația lor", a declarat o sursă din interiorul Familie Regale pentru People.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News