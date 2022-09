Prințul Harry a refuzat să cineze cu Charles și William în ziua în care a murit Regina Elisabeta a II-a. Ce l-a supărat atât de mult

Furios, Prințul Harry ar fi refuzat să ia cina cu Charles și William la Balmoral, după ce lui Meghan i s-a interzis să se alăture familiei în ziua în care a murit Regina Elisabeta a II-a, scrie The Sun. Harry, în vârstă de 38 de ani, a insistat ca soția sa să fie acolo pe 8 septembrie, dar Charles l-ar sunat pentru a-i spune că "nu este potrivit".

Harry ratase un avion către Scoția, în care ar fi trebuit să se afle alături e fratele său William și unchii Andrew și Edward. I s-ar fi spus să-și facă propriile aranjamente de călătorie și, în cele din urmă, a aterizat la Aberdeen fără Meghan, la 20.35, la câteva minute după ce moartea Reginei a fost anunțată lumii.

După ce a ajuns în Balmoral, 90 de minute mai târziu, a refuzat să ia cina la Birkhall, cu noul Rege Charles al II-a, Regina Consoartă Camilla și William. Surse din interior spun că Prințul Harry a plâns în schimb cu Edward și Sophie și Andrew, la Castelul Balmoral.

O sursă a spus: "Harry a fost atât de ocupat încercând să o ducă pe Meghan la Balmoral, încât a ratat zborul. Charles are o invitație deschisă pentru Harry să ia masa cu el ori de câte ori se află în țară. Dar Harry era atât de furios încât a refuzat să mănânce cu tatăl și fratele său. A fost un obsedat. A ieșit din Balmoral cu prima ocazie pentru a lua primul zbor comercial înapoi la Londra".

Pasul făcut de William

La ora 10 dimineața a doua zi, Harry a fost condus la un avion care a pornit spre Heathrow la 11:45. Apoi acesta s-a întâlnit cu Meghan la Frogmore Cottage, Windsor.



În ciuda reticenței de care a dat dovadă la cină, William i-a rugat pe Harry și Meghan să meargă cu el și Kate pentru a vedea florile la Castelul Windsor pe 10 septembrie. Cei patru au fost filmați și fotografiați atunci împreună. În plus, Regele Charles al III-a i-a permis fiului său să poarte o uniformă atunci când a stat la priveghi alături de ceilalți șapte nepoți ai Reginei. Harry și Meghan au zburat acasă, în California, marți, la 24 de ore după ce familia a înmormântat-o pe Regina Elisabeta a II-a.

Detalii din culisele Familiei Regale. Prințul William a fost ușurat când Harry și Meghan au plecat, dar nu și-a iertat fratele. De ce Regele Charles al III-a caută calea spre împăcare

Când Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se retragă din Familia Regală în februarie 2021, anunțul a provocat o gamă largă de emoții în Marea Britanie. Pentru fratele lui Harry, Prințul William, a existat atât furie, cât și ușurare față de faptul că cei doi urmau să se mute în SUA, scrie Marca.

Emoțiile exacte resimțite de Prințul William și Kate Middleton au fost dezvăluite într-un fragment din noua carte a lui Kati Nicholl, "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown".



"Pentru Charles și William, situația cu familia Sussex nu a fost doar dureroasă și supărătoare la nivel personal", a scris Nicholl.

"Au existat repercusiuni reale, în special pentru William, a cărui tânără familie a fost aruncată prematur în lumina reflectoarelor. Întotdeauna s-a așteptat ca Harry să fie omul lui; a existat un plan pe termen lung pentru ca frații să lucreze împreună și să se sprijine unul pe altul. După ce Harry și-a anunțat plecarea, William a chemat asistenți pentru a aborda viitorul, în ceea ce unii din cercul lui William au numit "Summitul Anmer", dar William și Kate au simțit, de asemenea, un sentiment de ușurare, că "drama a dispărut" când au plecat Harry și Meghan, după cum mi-a spus o sursă. Până astăzi, William încă nu-și poate ierta fratele", mai scrie Kati Nicholl, citând o sursă regală. Vezi mai mult AICI.

