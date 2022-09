Detalii din culisele Familiei Regale. Prințul William a fost ușurat când Harry și Meghan au plecat, dar nu și-a iertat fratele. De ce Regele Charles al III-a caută calea spre împăcare

Când Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se retragă din Familia Regală în februarie 2021, anunțul a provocat o gamă largă de emoții în Marea Britanie. Pentru fratele lui Harry, Prințul William, a existat atât furie, cât și ușurare față de faptul că cei doi urmau să se mute în SUA, scrie Marca.

Emoțiile exacte resimțite de Prințul William și Kate Middleton au fost dezvăluite într-un fragment din noua carte a lui Kati Nicholl, "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown".



"Pentru Charles și William, situația cu familia Sussex nu a fost doar dureroasă și supărătoare la nivel personal", a scris Nicholl.

"Au existat repercusiuni reale, în special pentru William, a cărui tânără familie a fost aruncată prematur în lumina reflectoarelor. Întotdeauna s-a așteptat ca Harry să fie omul lui; a existat un plan pe termen lung pentru ca frații să lucreze împreună și să se sprijine unul pe altul. După ce Harry și-a anunțat plecarea, William a chemat asistenți pentru a aborda viitorul, în ceea ce unii din cercul lui William au numit "Summitul Anmer", dar William și Kate au simțit, de asemenea, un sentiment de ușurare, că "drama a dispărut" când au plecat Harry și Meghan, după cum mi-a spus o sursă. Până astăzi, William încă nu-și poate ierta fratele", mai scrie Kati Nicholl, citând o sursă regală.

Care este relația dintre Prințul William și Prințul Harry?



În cartea sa, Nicholl se întreabă și cum va fi viitorul fraților, cum va evolua relația lor.



"Înstrăinarea fraților amenință, de asemenea, să arunce o umbră asupra domniei lui Charles și, eventual, a lui William. Charles știe că reputația sa publică ar putea avea de suferit dacă se vede că îi întoarce spatele fiului său cel mic. Cei apropiați ai lui Charles spun că acesta nu va înceta să încerce să repare ruptura de fiul său, deoarece s-a asigurat că Harry și Meghan sunt alături de familie la înmormântarea Reginei", mai scrie sursa citată.



Prin urmare, ar putea exista o cale către iertare, iar Prințul Harry și Meghan Markle să devină din nou mai apropiați de familia lor. Poate că moartea Reginei Elisabeta a II-a îi va aduce pe toți împreună.

Regele Charles al III-lea ar intenționa să schimbe legea. Harry, Andrew și Beatrice nu vor mai putea îndeplini acest rol

Regele Charles al III-lea dorește modificarea legislației britanice astfel încât consilierii de stat să fie doar membri activi ai Familiei Regale, scrie The Telegraph. În urma acestei schimbări, Ducele de York, Ducele de Sussex și prințesa Beatrice ar urma să-și piardă rolurile de locțiitor al suveranului pentru cazurile în care starea de sănătate nu îi va permite să participe la evenimente sau întâlniri oficiale.

În conformitate cu Actul de regență din 1937, soția unui monarh, în cazul Regelui Charles fiind vorba despre Camilla și cei patru adulți următori în rândul succesorilor la tron (prinții William, Harry, Andrew și prințesa Beatrice), pot fi detașați ca și consilieri de stat în afaceri oficiale.

Înainte de moartea Reginei Elisabeta a II-a, acele roluri erau îndeplinite de Prințul de Wales, Ducele de Cambridge, Ducele de Sussex și Ducele de York. Ducele de Edinburgh a avut și el acest rol înainte să moară.

Dar acum se pare că Regele Charles al III-lea dorește să schimbe legea, urmând ca doar membrii activi ai Familiei Regale să poată fi delegați în numele suveranului - ceea ce înseamnă că, în afară de prințul William, toți ceilalți - prințul Harry, prințul Andrew și prințesa Beatrice, ar putea dispărea de pe listă. Vezi mai mult AICI.

