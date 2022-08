Prinţul Charles a lansat primul său parfum. Ce l-a inspirat pe moștenitorul tronului Marii Britanii

În timp ce vizitarea grădinilor personale ale figurii regale este posibilă, aceasta presupune o călătorie destul de mare, motiv pentru care Prințul de Wales a decis să îmbutelieze unele dintre cele mai rafinate parfumuri ale curții sale.

Regatul a lansat oficial un parfum care aduce un omagiu locației sale iubite și distracției preferate. „Highgrove Bouquet este un nou parfum inspirat și creat cu ASR Prințul de Wales, [și este] în parte, un omagiu adus verilor extraordinar de parfumate de la Highgrove Gardens”, relatează People.

10% din veniturile fiecărei vânzări sunt direcționate către The Prince's Foundation, care sprijină programe de educație și formare în domenii precum horticultură, arte tradiționale și inginerie.

Apa de parfum Highgrove Bouquet a Prince Charles ( care costă 151,33 de dolari) are note de varf de mușcată, lavandă si zambilă; note de mijloc de tei plângător, mimoză franceză și tuberoză; și note de bază de lemn de cedru, fuziune de iris și mosc. Parfumul este o odă pentru sezonul cald, „când mirosul de tei argintiu înflorit plângător umple aerul, iar Highgrove Gardens este plin de ramurile sale, cu notele lor florale înfloritoare, înălțătoare”, se arată pe site-ul web al parfumului.

Dragostea prințului Charles pentru grădinărit datează din copilărie. Cât despre unul dintre primele sale eforturi ecologice, cultivarea legumelor proaspete: „Eu și sora mea aveam un mic petic de legume în spatele unei granițe undeva”, a spus el la emisiunea de radio The Poet Laureate Has Gone to His Shed BBC. „Ne-am distrat de minune încercând să cultivăm roșii, fără succes, și alte lucruri de genul acesta”.

Prințul Charles, o problemă pentru Regină mai mare ca Harry și Andrew la un loc

Prințul Charles pare moștenitorul ideal pentru tronul britanic, însă unii experți văd situația puțin diferit.

Prințul Charles ar putea reprezenta o amenințare și mai mare pentru Familia Regală decât Andrew și Harry, a susținut un expert regal citat de The Sun. Potrivit The Times, tinerii britanici sunt sceptici față de Prințul Charles, îngrijorările „despre donațiile străine și asocierile greșite” planează deasupra numelui său. Mai mult, cu prințul Andrew și prințul Harry „scăzând în relevanță”, experții regali sunt îngrijorați de faptul că aceste critici la adresa lui Charles ar putea cauza probleme serioase familiei regale în viitorul apropiat.

Vorbind în The Times, expertul regal Libby Purves a spus: „Gândindu-mă la acești doi membri nonconformiști ai familiei conservatoare, care au devenit irelevanți, am ajuns la concluzia ușor deranjantă că, dacă există o problemă reală în dinastie, aceasta este însuși moștenitorul, Prințul Charles. Chiar și în afară de chestiunile financiare, cele de caritate, el este un bărbat în vârstă, trecut bine de șaptezeci de ani, nu un hub al informalității moderne precum Prințul William și Kate Middleton.”

Temerile legate de relația îndoielnică a lui Charles cu organizațiile de caritate s-au accentuat recent, când a apărut informația conform căreia a acceptat un milion de lire sterline de la familia lui Osama bin Laden. El a luat banii de la frații liderului terorist din spatele atacurilor de la 11 septembrie și, în cele din urmă, au fost depuși în organizația sa de caritate, a transmis Sunday Times.

”Eu personal sunt surprinsă că cineva ar accepta bani pătați de sânge, bani care au legătură cu persoana responsabilă pentru uciderea a 3.000 de vieți. Este șocant... Nu voi merge niciodată în Anglia. Am crezut că sunt aliații noștri, dar nu aș sprijini ceea ce susține el”, a spus Monica Iken, al cărei soț Michael Patrick Iken a murit în atacurile de pe 11 septembrie.

Fostul președinte al Centrului Memorial și Educație al 11 septembrie din Wisconsin a declarat: ”Nu cred că cei doi frați Bin Laden sunt implicați în activități teroriste. Probabil banii au fost donați pentru a le aduce credibilitate dar organizația de caritate ar fi trebuit să refuze. Acest lucru este de prost gust și sunt profund dezamăgit. Ne doare pe toți”, a fost părerea acestuia.

