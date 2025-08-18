Prinții William și Harry candidează amândoi pentru un nou rol care i-ar putea apropia

Prințul William și Prințul Harry sunt amândoi, se pare, în cursa pentru a juca un rol important în viața copilului nou-născut al unuia dintre cei mai apropiați prieteni ai lor, ceea ce ar putea aduce frații aflați în conflict împreună pentru prima dată după mai mulți ani. Hugh Grosvenor, Ducele de Westminster, și soția sa Olivia și-au întâmpinat fiica, Cosima, în urmă cu câteva săptămâni, iar data botezului micuței nu a fost încă confirmată, scrie Mirror.

Cu toate acestea, având în vedere că rolul de naș este încă disponibil, Ducele pare să aibă puterea de a ajuta la împăcarea celor doi prinți, ceea ce ar putea reprezenta începutul unei reconciliere regale între Sussex și Familia Regală. Aceasta vine după ce a ieșit la iveală că cererea „inadecvată” a lui Meghan Markle privind reședința i-a fost „respinsă ferm” de către regretata Regină.

William și Harry nu au mai vorbit după înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a

Hugh este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui William și Harry și este naș atât pentru Prințul George, cât și pentru Prințul Archie. Potrivit Sunday Times, se înțelege că William va fi rugat să devină naș, iar Hugh și soția sa iau în considerare să-l întrebe și pe Harry.

Harry și William se află în tensiuni de când Harry și Meghan au renunțat la atribuțiile lor regale în 2020 și s-au mutat în California, iar multe dintre prieteniile comune ale celor doi prinți au fost afectate. Cosima s-a născut pe 27 iulie, iar ambii prinți și-ar fi transmis felicitările cuplului, însă data botezului fetiței nu a fost încă stabilită.

Alegerea ambilor frați ca nași pentru primul său copil ar fi privită de mulți în cercurile regale ca o încercare a lui Hugh de a încălzi relația rece dintre prinți, după ce William și Harry nu au mai vorbit de la perioada decesului Reginei în 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News