Primul tren pe ruta China – România a plecat din Wuhan. Ce conțin cele 50 de vagoane

Primul tren pe ruta China-România a plecat de la Gara Wujiashan, Wuhan a Companiei Căii Ferate a Chinei.

Trenul va trece granița prin orașul Qorğas Qalası, străbătând Kazahstan, Georgia și traversând Marea Caspică și Marea Neagră spre destinația finală Constanța, România, prin transport combinat feroviar-mare, scrie clubferoviar.ro, citat de BizBrașov.

Trenul este compus din 50 de vagoane încărcate cu echipamente de fabricare și prelucrare a sticlei, țesături, echipamente mecanice și produse de uz zilnic, potrivit unei postări a Ambasadei Chinei în România.

Adda, dezamăgită de mersul cu trenul în România: Am luat "belet" la clasa I. Mă simt ca în Asia Express, varianta românească

Cântăreaţa Adda s-a declarat dezamăgită de mersul cu trenul în România.

"Hai să vă zic un banc. Ieri am plecat la 6 dimineață. Eu la Jimbolia și Cătă la Constanța. Eu am avut concert și el a avut eveniment. A făcut vreo 200 de burgeri pe plajă. Well, după concert eu am fugit la Timișoara la aeroport să mă întorc în București la o nuntă. Cătă a venit după evenimentul lui, în București să mă ia de la aeroport și să mă ducă la nuntă unde am stat până la 4 dimineața.

Băieții au rămas în Jimbolia să doarmă. dar și ei sunt acum în drum spre Roman, unde tre să ajungem și noi (sper că nu peste vreo 2 săptămâni având în vedere că suntem cu trenul). Ca să ne ia și să ne ducă în Războieni, Neamț, unde cântăm diseară.

Nici eu, nici Cătă nu suntem în stare să conducem, pentru că sincer suntem efectiv rupți de oboseală, iar porumbelul voiajor nu era disponibil. Așa că ne-am luat “belet” la clasa 1 cică. E ceva rău. Mie îmi vine să sar din tren. Mă simt ca în Asia Express varianta românească (...)", a scris Adda pe Facebook (citește continuarea AICI).

