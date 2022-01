Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a revenit la birou după ce săptămâna trecută a anunţat că e infectat cu Omicron

Primarul staţiunii prahovene Sinaia, Vlad Oprea, a revenit la birou după ce a fost infectat cu Omicron. "Am revenit!", este anunţul făcut de către edil pe pagina sa de Facebook. Primarul a ataşat şi o fotografie cu el la biroul din primărie. Primarul a beneficiat, astfel, de noile prevederi privind carantina.

Reamintim că primarul staţiunii montane Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat, marţi, într-o postare pe pagina sa de socializare, că este infectat cu varianta Omicron a noului coronavirus. Conform sursei citate, edilul a făcut un test după ce a prezentat unele simptome.



"14 zile lucrez online. Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleşeală şi am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă Omicron. Continui munca de la distanţă alături de echipa de la Primărie. Vă rog să fiţi precauţi şi să respectaţi regulile de protecţie. Împreună trecem peste toate!", a scris Oprea pe Facebook.



În octombrie 2020, primarul staţiunii Sinaia a fost internat pentru îngrijiri medicale după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

Perioada de carantină a fost redusă

CNSU a modificat regulile de carantină, în sensul reducerii perioadei de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală și la 10 zile pentru cele nevaccinate. Noile reguli au intrat în vigoare de sâmbătă.

Astfel, CNSU a decis reducerea perioadei de carantină de la 14 zile la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile și reducerea perioadei de carantină de la 14 la 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile.

„Introducerea măsurii carantinei cu privire la contacții direcți ai persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul Sars-Cov-2, cu duratele prevăzute anterior. Deci aceeași regulă va fi: dacă este persoană vaccinată sau trecută prin boală atunci are perioada de carantină de 5 zile, dacă persoana nu este vaccinată are perioadă de carantină de 10 zile”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU.

O altă modificare prevede introducerea excepției de la carantină pentru personalul navigant maritim român și personalul care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze, în zona exclusivă economică a României.

„Și foarte important, reducerea duratei carantinei instituită prin decizii emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri și aplicarea termenelor pe care le prevede această hotărâre. Ce înseamnă asta? Dacă cineva a intrat, de exemplu, ieri și a primit decizie de carantină de 10 zile și este vaccinat sau este sau trecut prin boală, se reduce la 5 zile, dacă a primit de 14 zile, pentru că nu a avut test când a intrat în țară, se reduce tot la 5 zile. Se aplică regulile de aici”, a mai spus Arafat.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și se aplică de sâmbătă, 8 ianuarie 2022, transmite Mediafax.

