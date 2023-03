Primăria din Paris solicită cabaretului Moulin Rouge să nu mai folosească şerpi în spectacolele sale - Foto

Ca urmare a presiunilor făcute de asociaţiile pentru protecţia animalelor, municipalitatea solicită cabaretului să nu utilizeze animale sălbatice în spectacolele sale, potrivit unei scrisori consultate de AFP. În cadrul unui spectacol care se joacă zilnic, o dansatoare plonjează într-un bazin transparent şi manipulează pitoni de dimensiuni mari, care depun eforturi pentru a-şi menţine capetele la suprafaţa apei.

Cele două specii utilizate în această parte a spectacolului, un piton indian şi un piton reticulat, originare din Asia de Sud-Est, sunt specii protejate şi înscrise în listele Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice (CITES), au scris adjuncţii edilului, cei care semnează scrisoarea. Aceşti doi şerpi sunt animale terestre şi chiar dacă sunt bun înotători, această punere în scenă nu ţine cont de comportamentul natural al acestor specii, care rămân în continuare animale sălbatice, chiar dacă aflate în captivitate, au mai spus ei.

@moulinrouge Loved the show but feel the live snakes show adds nothing and is unecessarily cruel to the snakes @PETA_France pic.twitter.com/YvszxAi7q4