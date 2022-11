Prima națională care se califică în optimile Campionatului Mondial. Selecţionerul Franţei își laudă echipa după succesul cu Danemarca

'Am jucat bine, am ratat puţin, am răspuns mereu la atacurile adversarului, l-am pus în dificultate. Îi felicit pentru asta pe jucători. Am luat un gol pentru că adversarul nostru a fost unul puternic, a practicat un fotbal de calitate. Mi s-a părut totuşi logic să câştigăm acest meci. Danemarca este deseori văzută ca o formaţie oscilantă, dar în seara asta s-a dovedit a fi una dintre naţiunile bune ale fotbalului. Pentru noi este ideal, avem şase puncte deci ne-am calificat după două meciuri şi există probabilitatea foarte mare să ne calificăm de pe primul loc în grupă datorită golaverajului. Asta ne aduce linişte, asigurarea că eşti calificat. Deci primul obiectiv este atins. Am o echipă foarte puternică, solidă, am avut două victorii frumoase, vrem în continuare, să facem lucruri mari', a spus Deschamps.

Selecţionata Franţei, deţinătoarea trofeului, este prima formaţie calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă, pe Stadium 974 din Doha, în Grupa D.

Les Bleus au câştigat prin dubla lui Kylian Mbappe (61, 86) şi, după 4-1 cu Australia, sunt în optimile de finală. Andreas Christensen (68) a marcat golul danezilor, care au doar un punct după primele lor două partide.

Într-un meci destul de echilibrat, Franţa a făcut diferenţa prin vedetele sale, Mbappe, Griezmann şi Lloris. Cele două echipe s-au întâlnit şi la ediţia precedentă, tot în faza grupelor, scorul final din Rusia fiind de 0-0.

Prin succesul de sâmbătă, Franţa a ajuns la şase victorii consecutive la Cupa Mondială. În ultima etapă din grupă, miercuri 30 noiembrie, Danemarca va juca un meci decisiv cu Australia (Al Janoub Stadium - Al Wakrah, 17:00), după ce echipa de la antipozi a câştigat sâmbătă cu Tunisia (1-0). Celălalt meci le va opune pe Tunisia şi Franţa (Education City Stadium - Doha, 17:00).

Campionatul Mondial din Qatar. Argentina învinge Mexicul și rămâne în cursă pentru optimi

Selecţionata Argentinei rămâne în cursă pentru optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Mexicului cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, în Grupa C, scrie Agerpres.

Argentina, temătoare după catastrofa din meciul cu Arabia Saudită (1-2), a reuşit, graţie geniului lui Lionel Messi, să câştige acest meci vital, prin golurile înscrise de căpitanul său (64) şi de Enzo Fernandez (87).

Campioana Americii de Sud păstrează şanse de a trece de grupă, însă situaţia în grupă este una complicată, toate cele patru echipe având şanse de a merge mai departe.

Echipa antrenată de Lionel Scaloni a făcut o primă repriză foarte slabă, nereuşind să găsească drumul spre poarta veteranului Ochoa, în faţa unei formaţii arţăgoase care s-a apărat pe trei linii, cu marcaj strâns.

Prima oportunitate a sud-americanilor a venit abia în min. 34, când Messi a executat o lovitură liberă de partea dreaptă, dar Ochoa a boxat de sub transversală.

În min. 41, Lautaro Martinez a trimis cu capul peste poartă.

Mexicanii, antrenaţi de argentinianul Gerardo Martino, fost selecţioner al echipei Albiceleste, au avut o ocazie mai bună, însă Emiliano Martinez a reţinut mingea trimisă de Vega din lovitură liberă de la 24 de metri (45).

Dubla campioană mondială (1978, 1986) avea la pauză o posesie net superioară faţă de Mexic (56%-28% şi 16% in contest), însă fără ocazii.

După pauză, Messi a primit o nouă şansă, o lovitură liberă de la 20 de metri, dar a trimis peste (51).

A fost nevoie de o pasă inspirată a lui Angel Di Maria, care l-a găsit, cumva, liber pe Messi în centru, la 20 de metri, iar decarul lui PSG a avut timp să penduleze şi să trimită cu stângul la colţ, fără speranţe pentru Ochoa (64).

Golul Argentinei a schimbat complet desfăşurarea jocului, El Tri fiind nevoită să iasă la atac. Mexicanii nu au reuşit să îşi creeze ocazii de gol până la final, dar jucătorii lui Scaloni au putut încerca unele contre. În min. 70, Molina a şutat fără preluare de la 16 metri, peste poartă.

În min. 87, după un corner, Messi l-a găsit pe Enzo Fernandez în careu, acesta a trecut de Gutierrez şi a şutat la păianjen, fără şanse pentru Ochoa.

Mexicul, care a remizat cu Polonia în prima partidă din Qatar, nu a marcat în ultimele sale patru meciuri de la Cupa Mondială.

Argentina are acum 17 victorii şi 14 egaluri cu Mexicul, care s-a impus doar de cinci ori (ultima oară în 2004).

Cele două echipe calificate din această grupă se vor decide miercuri 30 noiembrie, când se vor juca ultimele partide, Polonia - Argentina (Stadium 974 - Doha, 21:00) şi Arabia Saudită - Mexic (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00).

Argentina - Mexic 2-0 (0-0)

Au marcat: Lionel Messi (64), Enzo Fernandez (87).

Al Daayen, Lusail Stadium: 88.966 spectatori

Cupa Mondială 2022 - Grupa C

