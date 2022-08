Prețul energiei electrice a atins un nou record în Germania: Nu putem compara amploarea acestei acestei crize cu nimic din ultimele decenii

Prețul unui contract futures de energie electrică la Bursa Europeană de Energie din Leipzig a depășit pentru prima dată, marți, 500 de euro pe megawat-oră (MWh), în timp ce criza energetică continuă să cuprindă Europa.

În ultimul an, prețul energiei electrice a crescut cu aproximativ 500 la sută, în principal din cauza restricțiilor privind furnizarea de gaze rusești, potrivit publicației de știri cehe Ceskenoviny.

Prețurile la bursa de la Leipzig sunt cruciale pentru Europa. Prețul contractului cheie cu livrare anul viitor a crescut cu 11% marți după-amiază și a urcat până la 530,5 EUR per MWh. Analiştii nu se aşteaptă ca presiunea asupra creşterii preţurilor să se reducă în viitorul apropiat.

„Cu cât aceste prețuri continuă să crească mai mult, cu atât întreaga economie va simți mai mult”, a spus unul dintre analiștii de la Oxford Economics. „Nu putem compara amploarea acestei creșteri și a acestei crize cu nimic din ultimele decenii”, a adăugat el.

Creștere și la gaze naturale

Prețurile gazelor din Europa au urcat la cel mai ridicat nivel din martie, marți. Prețul contractului futures-cheie pe gaz pentru piața europeană din centrul virtual de tranzacționare al Facilității de transfer de titluri a arătat o creștere de aproximativ 5% la începutul serii și s-a situat la peste 230 EUR per MWh. În timpul zilei, a crescut peste 250 de euro pe MWh, în timp ce în urmă cu un an era sub 30 de euro pe MWh.

„Creșterea aparent de neoprit a prețurilor la gaze naturale în Europa a continuat”, au spus analiștii de la Deutsche Bank Research. „Cel mai recent val de căldură din Europa conduce la prețuri. Determină secarea râurilor și alimentează problemele de transport, adâncind problemele energetice existente”, au mai adăugat ei.

Situația din jurul livrărilor de gaze rusești către Europa s-a complicat atunci când Rusia a lansat un atac asupra Ucrainei în februarie, iar Uniunea Europeană a adoptat o serie de sancțiuni anti-ruse ca răzbunare. Din cauza rezervelor limitate de gaze, există o îngrijorare pe piață dacă Europa va reuși să genereze suficientă energie electrică iarna. Compania de stat rusă de gaze Gazprom a avertizat marți că prețul gazului în Europa ar putea crește cu încă 60% în această iarnă, scrie RMX.

Gazprom avertizează că preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%

Fluxurile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, s-au situat la un nivel redus anul acesta, după ce o rută a fost închisă când Moscova a trimis trupe în Ucraina, în februarie, şi după ce sancţiunile au dus la o dispută privind echipamentul folosit pentru gazoductul Nord Stream 1. Ca rezultat, preţul gazelor a crescut.

"Preţurile gazelor pe piaţa spot din Europa au atins 2.500 dolari (per 1.000 metri cubi). Conform unor estimări conservatoare, dacă tendinţa persistă, preţurile vor depăşi 4.000 dolari per 1.000 metri cubi iarna aceasta", susţine Gazprom.

În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un Megawatt oră (MWh), iar marţi se situau la aproximativ 226 euro pentru un Megawatt oră, dar mult peste nivelul la care erau în urmă cu un an, de aproximativ 46 euro per MWh.

Kievul a închis una din rutele Gazprom pentru exporturile spre Europa, în timp ce Gazprom a redus livrările la doar 20% din capacitatea gazoductului Nord Stream 1 spre Germania, din cauza disputei privind echipamentul (citește continuarea AICI).

