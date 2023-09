Prestație uimitoare la Vocea României. Andrei Petruș, concurentul care a întors două scaune de la primele acorduri

Andrei Petruș, în vârstă de 22 de ani, a reușit să întoarcă două scaune cu prestația pe care a avut-o la „Vocea României”. Tânărul din Maramureș a interpretat piesa 'I’m Not the Only One'.

„Nu știu cum să încep. Sunt emoționat, mă dor picioarele. În spate m-am învârtit ca un titirez”, a spus Andrei Petruș.

„Ai o voce extraordinară și ești un băiat frumos. Vocea ta este și comercială. Locul tău nu este doar la Vocea României. Vocea asta merită o șansă și pentru o carieră de vârf în România”, a precizat Theo Rose.

„De mult nu am auzit pe cineva care să cânte Sam Smith atât de bine, iar Sam Smith este greu de cântat. De aceea am apăsat din start, pentru că am auzit niște inflexiuni care m-au dus cu gândul că în etapele următoare o să te descurci foarte bine, cu piese grele”, a menționat Irina Rimes.

Andrei Petruș a interpretat piesa 'I’m Not the Only One' și a reușit să întoarcă două scaune. Pentru el s-au bătut: Irina Rimes, Horia Brenciu și Theo Rose.

Concurentul a ales să meargă mai departe cu Horia Brenciu și Theo Rose.

„Voi merge mai departe în echipa formată din Theo și Horia”, a spus tânărul.

