Livia Crăescu a strălucit pe scena de la Vocea României. Tânăra din Galați a cântat ca Marilyn Monroe / video

Tudor Chirilă și Irina Rimes au rămas impresionați de Livia Crăescu, în vârstă de 29 de ani.

„Când aveam 16 ani am fost solista și basista unei trupe rock. Sunt versatilă. Povestea mea a început de când eram mică. Am debutat la 9 ani și jumătate pe scena Teatrului Dramatic din Galați împreună cu un cor de copii cu care am avut 8 turnee în Europa și am cântat în Bruxelles cu ocazia aderării României la Uniunea Europeană, chiar la Parlamentul European și la NATO.

În paralel am început să studiez și canto. La Liceul de Arte am fost și la arte plastice. Am făcut modelaj în lut, grafică, pictură, desen artistic, apoi am urmat arta actorului, apoi facultatea”, a spus Livia Crăescu.

„Ai o voce atât de liniștitoare. Aș putea să te ascult ore întregi. Poți să spui tot ce vrei tu”, a completat Smiley.

„Eu m-am lămurit în ceea ce te privește. Ești nebună, într-un sens frumos. Vreau să lucrez cu tine! Și eu sunt nebun, într-un sens frumos. S-ar putea să iasă ceva interesant. Te rog să vii în echipa mea!”, a spus Tudor Chirilă.

„Dacă ar fi să iau performanța ta de astăzi și să lucrăm puțin. Sunt niște lucruri de domolit, să fie perfect. Cu vocea ta se poate să fie perfect. M-am întors pentru că am observat la tine ceva special pe care nu l-am observat în acest sezon și m-ai intrigat foarte mult și am zis că vreau să lucrez cu tine, chiar dacă s-ar putea să nu fie ușor”, a precizat Irina Rimes.

„Dar ea va veni la mine, Irina”, a adăugat Tudor Chirilă.

„Este foarte ușor de lucrat cu mine, pentru că sunt o fire înțelegătoare și conștientă”, a menționat Livia Crăescu.

„Eu sunt curios pe cine o să alege dintre cei doi”, a adăugat Horia Brenciu.

La final, Livia Crăescu a ales să meargă mai departe cu Tudor Chirilă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News