€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Președintele Vucic al Serbiei, acuzat de implicare în asediul capitalei Sarajevo din anii ’90
Data publicării: 10:42 21 Noi 2025

Președintele Vucic al Serbiei, acuzat de implicare în asediul capitalei Sarajevo din anii ’90
Autor: Iulia Horovei

aleksandar-vucic presedintele serbiei Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, acuzat că ar fi participat la asediul capitalei Sarajevo. Sursa Foto: Agerpres
 

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, este acuzat că ar fi participat, în anii 1990, la atacurile asupra civililor din capitala Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.

Un jurnalist de investigație croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, pentru presupusa sa implicare în asediul capitalei Sarajevo din anii ’90, în care lunetiști din Italia și alte țări ar fi tras asupra civililor, potrivit The Guardian.

Vucic, acuzat că a participat la asediul capitalei Sarajevo

Săptămâna trecută, procurorii din Milano au demarat o anchetă pentru a identifica cetățenii italieni implicați, suspectați de comiterea de omor calificat cu cruzime extremă și motive inumane.

Potrivit relatărilor din Sarajevo, în ultimele zile, jurnalistul Margetic a publicat pe rețelele de socializare dovezi potrivit cărora Vucic, pe atunci un tânăr voluntar, s-ar fi aflat într-unul dintre punctele militare din Sarajevo de unde, conform martorilor, cetățeni străini și unități ultranaționaliste sârbe trăgeau asupra civililor, într-un fenomen descris drept un macabru „safari turistic”.

Anchetă privind atrocitățile din anii ’90

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de Ezio Gavazzeni, un scriitor din Milano care a adunat dovezi privind acuzațiile, precum și de la un raport trimis procurorilor de fosta primăriță a orașului Sarajevo, Benjamina Karic. Gavazzeni a spus că a citit pentru prima dată relatări despre presupusii turiști-lunetiști în presa italiană din anii ’90, dar abia când a văzut documentarul Sarajevo Safari (2022), al regizorului sloven Miran Zupanic, a început să investigheze mai mult cazul.

Nicola Brigida, un avocat care l-a ajutat pe Gavazzeni să pregătească dosarul, a declarat: „Dovezile acumulate după o lungă investigație sunt bine fundamentate și ar putea duce la o anchetă serioasă pentru identificarea vinovaților. Există și raportul fostei primărițe a orașului Sarajevo”.

Gavazzeni a susținut că „mulți, foarte mulți italieni” ar fi fost implicați, fără a oferi o cifră. „Au fost germani, francezi, englezi… oameni din toate țările occidentale care au plătit sume mari ca să fie duși acolo pentru a trage în civili”.

El a adăugat că „nu au existat motivații politice sau religioase. Erau oameni bogați care mergeau acolo pentru distracție și satisfacție personală. Vorbim despre oameni pasionați de arme, care poate merg la poligon sau la safari în Africa”. Mai mult, potrivit acestuia, suspecții italieni se întâlneau în orașul Trieste și călătoreau la Belgrad, de unde erau însoțiți de soldați sârbi bosniaci până în dealurile capitalei Sarajevo: „Exista un trafic de turiști ai războiului care mergeau acolo ca să împuște oameni”, a spus el. „Eu îl numesc indiferență față de rău”.

Poziția lui Aleksandar Vucic față de acuzații

Vucic nu a comentat încă acuzațiile. Totuși, zvonuri privind perioada petrecută de el la Sarajevo circulă de ani întregi.

Într-un interviu din 2021 pentru un canal de televiziune bosniac, președintele Serbiei a negat explicit că ar fi tras vreodată asupra orașului asediat, descriind acuzațiile drept o manipulare politică ce își are rădăcinile în retorica naționalistă a tinereții sale și în fragilul echilibru de putere din regiune.

Asediul capitalei Sarajevo. Informații din dosar

Potrivit anchetatorilor, grupuri de „turiști-lunetiști” ar fi participat la masacre după ce au plătit sume mari de bani soldaților aparținând armatei lui Radovan Karadzic, fostul lider sârb bosniac condamnat în 2016 pentru genocid și alte crime împotriva umanității, pentru a fi transportați pe dealurile din jurul orașului Sarajevo, de unde puteau trage în populație „de plăcere”.

Între 1992 și 1996, peste 10.000 de oameni și-au pierdut viața la Sarajevo în timpul celui mai lung asediu modern, din cauza bombardamentelor și atacurilor lunetiștilor, după ce Bosnia și Herțegovina și-a declarat independența față de Iugoslavia. Lunetiștii erau, poate, cel mai temut element al vieții sub asediu la Sarajevo, întrucât loveau aleatoriu oameni pe străzi, inclusiv copii.

Citește și: FRF, sesizare la FIFA după meciul cu Bosnia: Scandări xenofobe şi suporteri evacuaţi abuziv

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Aleksandar Vucic
serbia
bosnia hertegovina
sarajevo
asediu sarajevo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Publicat acum 17 minute
Nicușor Dan a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban: "Uneori se mai întâmplă telenovele"
Publicat acum 26 minute
Balustradă sticlă laminată: soluția modernă pentru scări sigure și luminoase
Publicat acum 29 minute
Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Publicat acum 34 minute
Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 47 minute
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 19 Noi 2025
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close