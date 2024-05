Președintele ales al Slovaciei, Peter Pellegrini: Atacul asupra premierului se poate întâmpla și în alte țări. Vreau să găsesc motivul atentatului 

Președintele ales al Slovaciei, Peter Pellegrini, a dat un interviu la televiziunea publică. În cadrul emisiunii a abordat tema ce a dat peste cap întreaga lume occidentală, anume încercarea de asasinare a premierului Robert Fico.

"Sunt convins că această tensiune nu e prezentă doar în Slovacia, ci și în toată Europa"

"În ultimele luni urmăresc cu atenție ce se întâmplă în Europa, și acest atac agresiv asupra unui om care participă la o campanie în Parlamentul European este de neimaginat. Sunt convins că această tensiune nu e prezentă doar în Slovacia, ci și în toată Europa. De aceea cred că acest atac asupra premierului slovac trebuie perceput ca un lucru ce se poate întâmpla și în alte țări. Dacă mă întrebați dacă are vreo consecință economică sau politică, atunci o să vă spun că investitorii nu își vor pierde interesul față de Slovacia. Acest atac este al treilea asupra premierului. A mai fost un atac în Polonia. Premierul nostru a supraviețuit, din păcate ceilalți nu au făcut-o. De aceea, cred că renumele Slovaciei nu este atacat așa cum a fost în 2018 după asasinatul jurnalistului Jan Kuciak. Știți că o parte a muncii mele este și politica din exterior, pe care vreau să o susțin în continuare, vreau să fiu foarte prezent în străinătate. Pot să spun că deja am o experiență. Am acceptat postul de premier imediat după asasinatul lui Kuciak și am preluat mandatul într-un an în care Slovacia a fost destul de șifonată în străinătate. Eu vreau să găsesc ce a stat în spatele acestui atentat și să reabilitez imaginea Slovaciei în străinătate. Când am fost premier am participat la cele mai importante întâlniri din Europa, iar la finalul mandatului meu Slovacia a fost un membru respectat al UE", a spus Peter Pellegrini la televiziunea de stat, conform Antena 3 CNN.

