Preparatul de Paște de care Anca Serea nu se atinge niciodată: Eu nu mănânc, doar Adi îl consumă

Anca Serea și Adi Sînă se bucură de o familie minunată și numeroasă, cei doi formând una dintre cele mai solide și exemplare căsnicii din lumea mondenă. Chiar dacă viața cu șase copii nu este deloc una ușoară, vedeta face față cu brio statului de mamă și nu se arată niciodată a fi prea obosită sau extenuată. Mai mult, cei doi parteneri obișnuiesc să-i ia pe micuți și în vacanțele în care merg, așa cum trebuia să se întâmple și anul acesta, de Paște. În exclusivitate pentru Spectacola, Anca Serea a dezvăluit motivul pentru care familia sa și-a anulat anul acesta planurile de sărbători pe ultima sută de metri, dar și cum a petrecut acasă, alături de cei dragi.

„Am petrecut în familie, a fost foarte frumos, am făcut vânătoare de ouă cu copiii, am mers în pădure, am gătit tradițional și am mâncat acasă, ne-am simțit bine în familie, am fost și la biserică, bineînțeles.

Ieri l-am sărbătorit și pe Adi (n.r. Adi Sînă, soțul ei) tot în familie și am mers apoi și la un spa, unde am făcut masaj de cuplu. În prima parte a zilei am stat acasă cu copiii și am comandată mâncarea lor preferată, libaneză și i-am cântat „La mulți ani”, pentru că noi mereu sărbătorim încă de la 12 noaptea, la miezul nopții și practic am avut mai multe momente de sărbătoare.”, a declarat Anca Serea în exclusivitate pentru Spectacola.

