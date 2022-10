Premiul Nobel pentru Fizică 2022: Trei cercetători împart premiul de aproape 1 milion de euro pentru inovaţie în domeniul mecanicii cuantice

Potrivit unui anunț făcut în urmă cu câteva minute de Academia Regală Suedeză de Științe pe Twitter, cei trei câştigători vor împărţi premiul. “Alain Aspect, John Clauser și Anton Zeilinger au realizat experimente revoluționare folosind stări cuantice încurcate, în care două particule se comportă ca o singură unitate chiar și atunci când sunt separate. Rezultatele lor au deschis calea pentru o nouă tehnologie bazată pe informații cuantice”, se arată în comunicatul de presă de pe nobelprize.org.

Amintim că fizica a fost primul domeniu menționat de chimistul și omul de afaceri suedez Alfred Nobel în testamentul său prin care s-au pus bazele acordării acestor premii încă din anul 1901, după cum se arată pe nobelpeaceprize.org. În perioada 1901-2019 au fost acordate 113 premii Nobel pentru Fizică. Din acestea, 47 au fost acordate câte unui cercetător per ediție, iar până acum trei femei sunt pe lista laureaților: Marie Curie (1903), Maria Goeppert-Mayer (1963) și Donna Strickland (2018). Fizicianul Albert Einstein a fost recompensat în 1921.

Efectele inefabile ale mecanicii cuantice încep să-și găsească aplicații. În prezent, există un vast domeniu de cercetare care include calculatoare cuantice, rețele cuantice și comunicații criptate cuantic sigure. Un factor cheie în această dezvoltare este modul în care mecanica cuantică permite ca două sau mai multe particule să existe în ceea ce se numește o stare încurcată. Ceea ce se întâmplă cu una dintre particulele dintr-o pereche încurcată determină ceea ce se întâmplă cu cealaltă particulă, chiar dacă acestea se află la mare distanță, precizează reprezentanții Academiei Regale Suedeze de Științe în comunicatul de presă.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ