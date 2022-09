Premierul Ciucă vrea diminuarea risipei de energie. Chirieac: E o mare problemă, dincolo de preț

Luni dimineață, Nicolae Ciucă, premierul României, a făcu declarații de presă privitoare la consumul de neergie

„Cred că în calitate de prim-ministru trebuie să lămuresc acest subiect Mai întâi, măsurile care au fost luate prin Ordonanţă au un obiectiv foarte clar: protejarea cetăţenilor şi a economiei. S-a dezbătut că românii vor fi afectaţi. Nu este adevărat! Am menţinut preţul pe care-l va plăti fiecare cetăţean în conformitate cu consumul, pe pragurile care au fost stabilite prin Ordonanţa 27 şi al doilea prag pentru care avem un cost de 0.80 lei, vorbim de segmentul de consum între 100 şi 300 de kilowatt a rămas acelaşi, cu specificaţia că, în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, pentru a putea să diminuăm risipa, s-a scăzut acel prag de 15% din numărul de kilowaţi. Practic, oamenii vor plăti la fel, cu specificaţia că, probabil cei care depăşesc 255, până la nivelul acela vor plăti cuantumul despre care am vorbit, 0.82. Am păstrat plafonul“, a precizat, luni, premierul Ciucă (citește AICI).

Bogdan Chirieac: Companiile ce fac?

Invitat telefonic la România TV, Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat declarațiile premierului Ciucă:

„E o declarație mobilizatoare a premierului și de înțeles în momentele acestea. Eu înțeleg de la specialiști, care nu îndrăznesc, din cauza autorităților, să vorbească de faptul că e o mare problemă cu energia electrică și cu gazul. Vor lipsi produse, efectiv, de pe piață, dincolo de preț. Atunci, ei vin cu ideea hai să economisim de unde se poate și avem energie în rețea. Atât se poate! Până acum mai importai.

Am înțeles că România are 16.000 de megawatti putere instalată din care funcționează 6.000 de megawatti. Vara, când românii mai au aer condiționat, sunt 8.000 de megawatti. Dacă e o iarnă ticăloasă, consumul e chiar mai mare. La gaz, sigur, bagi gaz în depozit, dar gazul din depozit nu iese oricât ai nevoie. Trebuie să extragi gaz, să adaugi o bucățică din depozit, că mai mult nu iese și, eventual, să faci importuri pentru completare. Importurile de completare nu ai de unde să le faci. Dincolo de prețuri și de cetățeni, companiile? Ele ce fac?“, a spus, la România TV, Bogdan Chirieac.

Guvernul german anunţă un plan masiv de sprijin de 65 miliarde de euro în faţa creşterii costului vieţii

Guvernul german, confruntat cu o criză a costului vieţii căreia multe familii nu îi pot face faţă, a anunţat duminică un pachet de sprijin în sumă de 65 miliarde de euro, informează DPA.

Vom trece cu bine prin această iarnă, a declarat cancelarul Olaf Scholz într-o conferinţă de presă după acordul intervenit la discuţiile de sâmbătă din coaliţie (social-democraţi, liberali, Verzi), prelungite până duminică dimineaţa.



Măsurile includ un nou tichet, mai ieftin, de transport public, o sumă unică de 300, respectiv 200 de euro pentru pensionari şi studenţi pentru plata facturii la energie, o majorare a alocaţiilor pentru persoanele vârstnice sau în incapacitate de muncă, şi o creştere cu 18 euro a alocaţiei pentru copii.



O sumă de 300 de euro, tot pentru plata facturilor la energie, fusese deja convenită pentru persoanele care lucrează.



În plus, guvernul va introduce tarife mai mici pentru un anumit plafon de bază al consumului de energie, peste care tariful va creşte (citește mai mult AICI).

