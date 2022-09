Premieră națională în Cluj: Nevăzătorii pot naviga singuri în caiac, pe două lacuri special amenajate

Asociația Caiac SMile împreună cu Primăria Cluj-Napoca au venit cu această premieră cu ocazia activităților desfășurate în timpul Săptămânii Europene a Sportului, care are loc la Cluj-Napoca în perioada 23-30 septembrie, sub motto-ul #BEACTIVE, scrie monitorulcj.ro.

Alex Benchea, „alpinistul cu ochi albi”, dar şi alţi tineri nevăzători au vâslit ghidați de sunetele emise din boxe. „E un sentiment foarte fain să ştii că te poţi plimba singur pe lac, fără să depinzi şi de alţi oameni. Noi aici am stabilit trei puncte. Trei sunete distincte şi aşa ne orientăm, ne facem o hartă mentală. Mergem de la mal, de la primul sunet, apoi mergem de la 1 la 2, când ne apropiem de 2 virăm să ne întoarcem. Când ajungem prin mijloc, mergem spre sunetul trei şi apoi la unu. E ca un triunghi, de obicei. Îmi place, e frumos să pluteşti, să fii în natură, să simţi adrenalină şi bucurie”, a spus Alex Benchea.

Primarul Clujului, Emil Boc, i-a încurajat pe tinerii nevăzători chiar de pe lac, din caiac. Edilul a vâslit alături de Ionuț Stancovici și a parcurs mai multe ture de lac. De altfel, Emil Boc nu este la prima întâlnire cu acest sport. El a mai vâslit, în canoe, pe lacul Gheorgheni în anul 2021, cu ocazia manifestărilor organizate de Asociația Caiac SMile în memoria lui Ivan Patzaichin. „Este o experienţă minunată, oamenii ăștia fac un lucru extraordinar. Ne ajută să facem cât mai accesibil acest oraş, un oraş în care toată lumea să se simtă bine. Iar acest program de accesibilizare pentru persoanele nevăzătoare, pentru ca ele să poată vâsli singure într-un caiac, e un lucru Dumnezeiesc, aş putea spune. Senzaţia de plutire este una liniştitoare, apoi mai e senzația de independenţă, faptul că tu singur poţi să iei decizii şi să mergi dintr-o parte în alta, fără să te oprească nimeni. Este un lucru inovativ să utilizezi sunetul ca mijloc de coordonare şi de comunicare, de ce nu?! Dacă închideţi şi ochii nu e chiar simplu. Cu atât mai mult sunt de admirat aceşti copii extraordinari, care reușesc să se ghideze doar după sunete să ajungă în celălalt colţ al lacului. E o experienţă inedită, am încercat să închid ochii, dar am început să ameţesc, mi-a fost greu să îmi păstrez echilibrul, să şi vâslesc, am încercat până la limita la care am avut control”, a declarat primarul Clujului, Emil Boc.

Activități pentru persoane cu dizabilități

În cadrul proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret” sunt organizate (în perioada august - octombrie) o serie de activități sportive dedicate persoanelor cu dizabilități: caiac adaptat, pe Lacul Gheorgheni și pe Lacul Chios; baschet în Baza Sportivă Gheorgheni; tenis de masă la Clubul Sportiv Lamont și tenis de câmp la Winners Sports Club.

Cu caiacul pe lacul din Gheorgheni se poate merge în zilele de luni, 3, 10 și 17 octombrie, în intervalul 15:00 - 18:00. „Datorită acestui proiect, tinerii cu diferite deficiențe și dizabilități, cei proveniți din casele de copii sau din medii defavorizate din Cluj au posibilitatea să facă sport, săptămânal, alături de voluntarii Caiac SMile. «Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret» organizat este finanțat de Primăria și Consiliul local al Municipiul Cluj-Napoca cu 30.000 lei”, spune primarul Emil Boc.

