Povestea unei afaceri de succes fondată de soții Galani. Olimpiu: Stăm 24 din 24 unul lângă celălalt și ne-am dorit aceleași lucruri

Olimpiu Galani, fondator Beauty One România și Beauty One Bulgaria, a fost invitat la Mi-Th influencer, emisiune realizată de Thea Haimovitz, la DC News, DC News TV și Spectacola, unde a vorbit despre succesul firmei.

Olimpiu Galani are împreună cu soția sa o afacere de succes, despre care a vorbit deschis la emisiunea Mi-Th influencer, realizată de Thea Haimovitz.

„Cele mai frumoase modele de business le-am văzut acolo unde un soț și o soție au hotărât să facă ceva împreună și au luat compatibilitatea de acasă și într-un mediu de afaceri. Vă știu pe amândoi, iar voi reprezentați o reușită din punctul meu de vedere. Cred că astăzi, în România, firmele performante aparțin celor care știu să se îmbine foarte bine soț-soție. Cum vezi lucrul acesta?”, a întrebat Thea Haimovitz la Mi-Th Influencer.

Ne-am dorit amândoi același lucru

„Rareori mi-am pus această problemă, dacă succesul nostru depinde în mod expres de faptul că avem o relație. Stăm 24 din 24 unul lângă celălalt, dar în primul rând a existat o compatibilitate din punct de vedere al idealurilor. Ne-am dorit amândoi același lucru și atunci este normal și firesc că am colaborat pentru a ne atinge aceste obiective.

În consecință, cred că asta este cheia succesului. Este adevărat, atunci când amândoi sunt în aceeași barcă și amândoi trag la aceeași căruță este mult mai sigur și de durată orice business, pentru că adesea problemele apar atunci când sunt bani puțini sau când sunt bani mulți dacă asociații nu sunt din familie. Familie direct, că așa frate cu frate cred că se mai ceartă”, a spus Olimpiu Galani.

Chiar dacă atunci când era mic nu a avut bani, Olimpiu Galani nu a mai fost nevoit să revină în acel punct, pentru că businessul său și al soției este unul de succes.

„Când eram mic nu am avut bani, deoarece m-am născut în perioada comunistă și știu ce înseamnă. Am trăit acea perioadă și mă bucur că tinerii din ziua de astăzi nu sunt nevoiți să traverseze o perioadă similară cu cea pe care am traversat-o noi. Din fericire, niciodată nu am revenit în acel punct. A fost mereu o forță care ne-a împins să ne autodepășim. Cel puțin în acest punct pot spune că lucrurile, din perspectivă financiară, sunt într-un echilibru bun”, a mai precizat Olimpiu Galani în cadrul emisiunii Mi-Th influencer.

