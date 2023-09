Pentru informațiile obținute în alcătuirea acestui reportaj, mulțumim domnului Argyris Simakis, președintele Asociației Corul românilor din Luxemburg „Voci din Carpați".

Începuturile corului „Voci din Carpați”

Înregistrat ca asociație fără scop lucrativ în data de 1 martie 2010, corul „Voci din Carpați ” al românilor din Luxemburg îi citează drept membri fondatori pe Adriana Mitu (dirijoare de cor și profesoară de muzică), Natalia Maria Duruș (cercetătoare), Brândușa Mihaela Mihăilescu (asistentă de traducere), Camelia Constantinescu (juristă), Ioana Elena Slobodnicu (studentă), Horațiu George Drăgan (informatician), Ovidiu Victor Drăgan (dirijor de orchestră și profesor de muzică) și Alexandru Matei (traducător).

Corul a fost însă lansat la sfârșitul anului 2006 ca o inițiativă a celor care se constituiseră ad hoc drept corală a bisericii ortodoxe române din Marele Ducat de Luxemburg – www.biserica.lu . Inițial răspunsurile la liturghie erau date de un duet bariton și tenor (Horațiu George Drăgan și Gabriel Popa). Era în ajunul aderării României la Uniunea Europeană, numărul funcționarilor români sau de origine română crescuse considerabil și comunității îi era dor de cultura românească în general și de colinde în special.

În decembrie 2006 corul compus exclusiv din funcționari europeni – Horațiu Drăgan (informatician la Curtea europeană de justiție și dirijorul corului, licențiat în muzică la Universitatea națională de muzică din București și la Conservatorul din Esch-sur-Alzette, Luxemburg, cu dublă specialitate în canto și dirijat, plus premiul I al Conservatorului din Luxemburg la canto), Gabriel Popa, Ciprian Dumea, Brîndușa Mihaela Mihăilescu (toți trei angajați de Parlamentul European), Maria Erika Rusu (la Curtea de Justiție a Uniunii Europene)), Marina Elena Tătărâm (la Comisia Europeană) – a reușit într-un veritabil maraton să colinde la domiciliu două duzini de familii din Luxemburg și Marea Regiune în noaptea de ajun al Crăciunului 2006. Odată cu afluxul demografic din anii următori, se cerea mai degrabă organizarea unui concert. Autofinanțarea unei asemenea activități, costurile sălilor și alte detalii precum asigurarea obligatorie pentru evenimente publice au impus așadar crearea unei asociații.

Obiectivele asociației, în conformitate cu statutul din 1 martie 2010 (neschimbat până azi):

Sprijinirea corului Voci din Carpați in toate activitățile sale: repetiții, organizarea și realizarea de concerte și orice activitate asociată, recrutarea de noi membri etc; Promovarea activităților care favorizează cunoașterea muzicii și dansurilor românești în special și a culturii și spiritualității românești în general; susținerea inițiativelor de promovare a informației cu privire la toate detaliile vieții și contextul social din Marele Ducat al Luxemburgului (proceduri administrative etc.) pentru membrii comunității românești și nou-veniți; promovarea contactelor între membrii comunității românești.; promovarea educației sociale și civice a membrilor săi astfel încât să contribuie la integrarea armonioasă și participarea acestora la viața publică.

Provocări specifice începutului

„La prima vedere părea simplu de organizat un eveniment cu muzică, dansuri și bucate românești. Realitatea însă ne-a pus în fața unor dificultăți. De la găsirea unei săli potrivite și rezervarea din timp a acesteia, procurarea veselei, meniu, bucătari și până la recrutarea voluntarilor care să ajute la servit, debarasat, curățarea sălii, toate s-au dovedit a fi o luptă grea de dus, însă plină de satisfacții după fiecare eveniment. Coordonarea participanților (coriști, soliști, dansatori, invitați, defilarea de modă) într-un eveniment legat, coerent, fără a avea experiență, a fost poate o încercare la fel de complexă cu pregătirea sălii. Un alt element dificil în activitatea asociației, care apare și în prezent, este participarea tuturor membrilor coralei în mod constant la repetiții. Bazându-ne doar pe voluntariat, uneori plăcerea de a cânta împreună nu e destul să asiguri prezența săptămână de săptămână a unui nucleu de coriști avansați, care să asigure progresul actului artistic, atunci când intervin priorități profesionale sau familiale.

În final, dobândirea încrederii potențialilor participanți că putem organiza evenimente memorabile nu a fost doar o problemă de timp, ci și de reclamă și marketing.”

Argyris Simakis

Corul românilor din Luxemburg „Voci din Carpaţi”

Momente și invitați speciali

„Multe au fost momentele speciale și vor fi enumerate câteva mai jos. Dintre spectatorii fideli putem enumera membrii Ambasadei României în Marele Ducat, în frunte cu Ambasadorul României ES Vlad Alexandrescu (2006-2011), ES Lilian Zamfiroiu și ES Alexandrina-Livia Rusu, doamna judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Octavia SPINEANU-MATEI și nu în ultimul rând Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European.

Doi reprezentanți ai corului Mădălina Dorneanu și Horatiu Drăgan au fost invitați să cânte imnurile României și Europei în deschiderea concertului omagial susținut de maestrul Gheorghe Zamfir cu ocazia Centenarului Marii Uniri” susține A. Simakis.

From Moscow to Abbey Road – trei concerte în colaborare cu alte 6 coruri și orchestra orașului Differdange (230 coriști și instrumentiști), la Philharmonie în Luxemburg (23 februarie 2013) și în turneu în sala Arsenal din Metz (24 februarie 2013) și la Teatrul din Thionville (24 martie 2013). Concertul corului din deschiderea recitalului lui Ștefan Hrușcă în 2012 a impresionat atât audiența cât și pe apreciatul artist. Noaptea catedralelor, 2015 (400 de ani de la fondarea catedralei din Luxemburg).

VIDEO

2019 - Constantin Chiriac – „Domnule si frate Eminescu˶ - recital și concert cu Mădălina Dorneanu acompaniată la pian de Ovidiu Victor Drăgan

Colinde 2018 la biserica ortodoxă română « Sfânta Parascheva » din Bruxelles în 2018

Gala copiilor români din diaspora – 15 octombrie 2016

Să cântăm, prieteni – 2 iunie 2016

Colinde la biserica românească din Luxemburg – 10 decembrie 2016 cu participarea pianistului-compozitor Ionică Pop și a cantautorului Daniel Făt

Nume care fac sau au făcut parte din cor și merită menționate:

Soprano: Ramona Alexe, Karina Elena, Maria Călinescu, Mihaela Diaconu, Mădălina Dorneanu, Alexandra Ema Dobre, Otilia Elena Drăgan, Natalia Maria Duruș, Raluca Feneșan, Daisy Freylinger, Maria Ghimboasa, Emilia Maria Iscru, Brînduşa Mihaela Mihăilescu, Adriana Mițu, Suzana Naghi, Ștefania Panaitescu, Andra Petrescu, Marie-France Staes, Ștefania-Nicoleta Ștefănuț, Marina Elena Tătărâm

Alto: Dénise Berens, Claudia Grațiana Ciurea, Tatiana Curchi, Cristina Alexandra Devantier (Păun), Martine Feller, Mihaela Hărătău, Raluca Jorz, Mihaela Petrescu, Aurora Plămădeală, Monica Maria Rock, Loredana Florentina Ruge, Maria Erika Rus, Ruxandra Sartori, Ioana Sălăgean, Miruna Țarălungă, Gabriela Ungur, Alina Vasile, Mihaela Văluță

Tenori: Ștefan Ailincuței, Septimiu-Mircea Bitea, Florian Drancă, Horaţiu George Drăgan, Ciprian Dumea, Ciprian Gherghescu, Ciprian Lovin, Marc Mangen, Alin Ștefan Popa, Gabriel Popa, Cristian Petrache, Vincent Soubeyran

Bași: Argyris Simakis, Cristian Circiu, Ovidiu Victor Drăgan, +Jean Faltz, Henry Feltgen, Dan Giosan, Henryk Mazur, Gabriel Dumitru Mihai.

Cel mai emoționant moment din istoria Corului/ VIDEO

Cu siguranță cel mai emoționant moment din istoria corului a fost concertul cu orchestră de ziua României, în sala mare a Abației Neumunster din Luxembourg.

„Atunci, pe 9 decembrie 2014, împreună cu colegii luxemburghezi și alți rezidenți de diferite naționalități (parte în cor, majoritatea în orchestra localității Differdange, dirijată tot de Ovidiu Victor Drăgan), pe lângă restul repertoriului, am cântat imnul Marelui Ducat de Luxemburg şi imnul României. Publicul s-a radical firește în picioare. Ovațiile însă ne-au emoționat pe toți, inclusiv copiii români născuți aici şi sosiți în compania părinților la concert.”

Argyris Simakis

Corul românilor din Luxemburg „Voci din Carpaţi”

O altă serie de evenimente emoționante au fost concertele caritabile (in special cele de colinde) la care s-au adunat fonduri pentru asociația „Speranța de viață” din satul Avrămești, județul Vaslui. Corul, împreună cu solista Madalina Dorneanu (în concerte private sub patronajul asociației) au donat peste 10 000 EUR pentru căminul de bătrâni din Avrămești, ajutoare folosite la renovarea clădirii, dar și la buna funcționare a locului unde își au casa 12 bătrâni.

Poate cele mai îndrăgite evenimente organizate de noi rămân cele denumite „Toamna românească”, unde participanții de bucură de bucate românești dar mai ales de momente artistice deosebite oferite de cor, de Mădălina Dorneanu, de ansamblul de dansuri „Carpații” din Luxemburg și de invitați din România și din diaspora. Anual, Toamna românească adună între 100 și 200 de spectatori.

Corul românilor din Luxemburg „Voci din Carpați” și relația cu societatea Luxemburgheză

„Corul nostru este una dintre cele mai vechi asociații, constituite după aderarea la UE.

Noi am reușit integrarea și propagarea culturală a românilor dar și a altor muzicieni și amatori de muzică în peisajul cultural local, participând la manifestările culturale ale altor asociații luxemburgheze (de pildă prin asociația corului cu orchestra din Walferdange în 2015). În plus, există o permanentă colaborare cu celelalte asociații românești din Luxembourg: Luxembourg-Roumanie asbl, RomLux asbl, Școala românească de week-end, Asociația Vorbitoarelor de Română pentru Interacțiune și Socializare (AVRIS) asbl, nou createle Concert Events asbl și RoKultur asbl, colaborare care se traduce prin evenimente comune sau participarea corului la evenimentele celorlalte asociații. Un liant important în această colaborare l-a avut și îl are Ambasada României în Marele Ducat, indiferent de echipa diplomatică care a activat aici de-a lungul anilor.” susține dl Simakis.

Asociația raportează anual activitatea sa Departamentului cultural al orașului Luxembourg de care aparține. Aceasta din urmă, fără excepție, a răsplătit constant asociația cu subvenții anuale. Aceste subvenții și cotizațiile anuale ale membrilor sunt forma principală de finanțare a activităților noastre. Ocazional bugetul este suplimentat de valoarea biletelor de intrare la evenimente, ca și din vânzarea înregistrărilor care pot fi găsite pe principalele platforme: spotify, google, amazon, apple music. Ritmurile cântecelor din repertoriul Corului Voci din Carpați sunt surprinzătoare pentru majoritatea celor care le descoperă cu noi, melodicitatea lor atrăgând si coriști străini: luxemburghezi, francezi, cehi, olandezi. Aceasta, ca și profesionismul dirijorilor și atmosfera călduroasă de la repetiții și evenimente, a simțit și apreciat publicul nostru.

Din repertoriul de colinde al corului

Dimineața lui Crăciunu’ – ar. Ovidiu Drăgan; Flori de măr – Vasile Spătărelu; Ian te scoală – Marțian Negrea; Și-ncepui a colinda (Dăi Domnului Doamne) – ar. Ovidiu Drăgan

După datini – Alexandru Pașcanu; Astăzi s-a născut Hristos – ar. Ovidiu Drăgan; Legănelul lui Iisus – Valentin Teodorian; Bună dimineaţa la Moş Ajun – Ioan D. Chirescu ; Sus la poarta raiului – Emil Monția; Colindița – Emil Monția; Mărire’ntru cele ‘nalte – Nicolae Lungu (trianglu); Velerim și veler Doamne – Vasile Popovici (bongos); Steaua sus răsare – Ioan D. Chirescu (zurgălăi); Ziurel de ziuă – ar. Ovidiu Drăgan după Marțian Negrea; Domnul Isus; Hristos – ar. Ovidiu Drăgan (wind-chimes / fūrin); Colo-n susu, mai din susu – Sabin Drăgoi

Trei crai de la răsărit – arm. Nicu Moldoveanu, solo tenor Horațiu Drăgan; Plecarea magilor – Dumitru G. Kiriac; Am plecat să colindăm – Gheorghe Cucu , O, ce veste minunată – Dumitru G. Kiriac; La Vitleem colo-n jos – N. Lungu; Domnuleț și Domn din cer – Gheorghe Cucu

Moș Crăciun – D. G. Kiriac – Radu Zamfirescu, solo sopran Mădălina Dorneanu

Înregistrare (colindă)/ VIDEO

Relația Asociației cu autoritățile române

„Activitatea corului se bazează încă pe voluntariat și resurse proprii. Nu am reușit încă să profităm de oportunitățile puse la dispoziția diasporei de statul român. A existat o astfel de tentativă în 2015, dar din diferite motive obiective nu am întrunit toate documentele la timp. Totuși, am profitat mereu de patronajul Ambasadei, care a anunțat mereu prompt evenimentele noastre, ba chiar ne-a invitat să oferim concerte de Crăciun în fiecare an pentru personalul Ambasadei și familiile lor, momente deosebit de emoționante și dragi nouă.” susține președintele Asociației.

„Deoarece pregătirea unui concert necesita timp si efort îndelungat, noi am dori să prezentăm de mai multe ori același concert, în diferite locații. De aceea primordial pentru noi ar fi o listă cu asociații sau organizații din Germania, Franța, Belgia, Olanda sau chiar și Elveția care să ne ajute la organizarea și promovarea evenimentelor. Am realizat concerte în deplasare la Trier și Konstanz în Germania și la Bruxelles în Belgia, cu sprijinul bisericilor romanești de acolo” conchide Argyris Simakis, președintele Asociației Corul românilor din Luxemburg „Voci din Carpați”.

