Postul Paștelui 2023. Ultimul weekend în care se mănâncă produse din carne

În Duminica Înfricoșătoarei judecăți se lasă sec de carne pentru că ne apropiem de Postul Paștelui 2023.

În săptămâna 20 - 26 februarie 2023, avem dezlegare la ouă, lapte și brânză. Apoi, pe 27 februarie începe Postul Paștelui 2023.

Zile de post și posturi - Calendar Ortodox 2023

Miercurile și vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harți

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)

Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Paști (27 februarie - 15 aprilie)

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (12 iunie - 28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 14 august)

Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)

VEZI ȘI: Carmen Brumă, ponturi pentru a nu te îngrășa în Postul Paștelui

Carmen Brumă vine cu sfaturi prețioase pentru a nu te îngrășa în Postul Paștelui.

„1. Evita excesul de alimente foarte procesate, gen șnițel de post, hamburger de post, mezeluri de post, maioneza de post, care conțin cantitati mari de carbohidrati simpli.

2. Mananca suficiente proteine vegetale din surse diferite astfel incat sa ai toti aminoacizii esentiali!

3. Nu exagera cu dulciurile vegane care au creme/blaturi din nuci/caju/alune. E posibil sa aiba mai multe calorii decat cele conventionale.

4. Pentru o mai buna absorbtie a fierului din sursele vegetale adaugati o sursa de vitamina C (lamaie, suc de lamaie, patrunjel). Programul meu de post SUPLA SI SANATOASA IN POST BY CARMEN BRUMA te ajuta sa te alimentezi sanatos, echilibrat si sa dai jost cateva kilograme”, a scris Carmen Brumă pe Facebook.

