Porumbeii pe grăunțe și vestitorii crizei economice. Două imagini din București

În intersecții au reapărut cerșetorii profesioniști. Nu sunt homeleși, aceia care au rămas nedezlipiți de MegaImage. Cei noi au pancarte pe care sunt scrise povești înduioșătoare, au un scenariu și o vestimentație adecvată rolului. Se vede trainingul, calitatea pentru export, de aici și semnalul de alarmă: ori s-au prins până la urmă fraierii din Vest că își bat unii joc de ei, ori e criză rău pe afară, de nu mai umblă nimeni la portofel. Așa că s-au întors cerșetorii. La noi, criza nu e întâmpinată cu facerea de economii, ci cu facerea de bine. Cei 5 lei întinși prin parbiz sunt considerați o investiție: dai o pomană și primești un ”Așa să te ajute Dumnezeu”!

Am văzut o fotografie pe Facebook, o fi n-o fi trucaj, cică în Veneția plătești 500 de euro amendă dacă dai de mâncare porumbeilor. Nu doar fiindcă faci mizerie, dar porumbeii folosesc monumentele istorice pe post de WC și strică fațade, acoperișuri, corodează statui etc.

Nu cred că măsura asta poate fi aplicată în București. În primul rând, te-ar da în judecată sutele de ong-uri care apără păsări, animale, dar niciodată oamenii. Evident, s-ar supăra că ameninți viața a milioane de gândaci, țânțari, mă rog, ce insecte ar fi mâncat porumbeii dacă nu îi îndopau cu grăunțe oamenii fără treabă. De asemenea, nu văd de ce s-ar implica primăriile: monumente nu prea avem, iar casele istorice sunt metodic demolate. Gripa aviară, holera, salmonella sau ce-or mai transmite porumbeii prin găinaț nu mai e grija lui Nicușor Dan ci a Ministerului Sănătății.

Dacă nu putem interzice hrănirea porumbeilor, o rugăminte aș avea, totuși, pentru grăunțari (persoanele care dau grăunțe păsărilor din parc, fiindcă nu mai au păsări în curte). Așa cum mergem noi cu punguța după câine, luați și voi o mătură, o găleată și un mop și curățați mizeria făcută de porumbeii cu care vă jucați.

P.S.

La Radio România, ascult un reportaj din Dolj. Specialiștii de la Staţiunea de Cercetări Agricole din Dăbuleni spune reporterul, au aclimatizat fructe exotice, care s-au acomodat la noi odată cu schimbările climatice, venite cu secetă şi caniculă. În curând am putea avea curmale, kiwi şi măsline "made in Romania". Directorul centrului din Dăbuleni vorbește chiar despre fistic sau kaki. Aștept să apară și bananele, ca să putem spune, fără să exagerăm, că suntem o țară bananieră.

Acest articol reprezintă o opinie.