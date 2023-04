Polonia critică ”comunismul verde” al UE și se opune planului de reducere a emisiilor

Remarcile lui Jarosław Kaczyński, președintele partidului de guvernământ al Poloniei, sale vin în momentul în care Guvernul polonez anunță că nu va sprijini Fit for 55, programul emblematic al UE de reducere a emisiilor, potrivit Notes from Poland.

”Ceea ce face majoritatea de stânga liberală din Parlamentul European, ghidată exclusiv de rațiuni ideologice, este comunismul verde, dorința de a impune un nou stil de viață care să beneficieze cele mai bogate țări, cei mai bogați europeni și noi sectoare de afaceri în detrimentul cei mai săraci, mai ales din partea noastră a Europei”, a declarat Kaczyński.

”Scopul este, desigur, nobil, pentru că vrem să lăsm moștenire copiilor și nepoților noștri lumea în cea mai bună condiție posibilă”, a adăugat el. ”Dar execuția este, pentru a spune ușor, extrem de greșită, iar momentul de accelerare a tranziției energetice este groaznic.”

”Suntem, prin urmare, amenințați de, printre altele, o creștere necontrolată a prețurilor la combustibil și a întreținerii apartamentelor și caselor, o deteriorare a calității vieții europeanului mediu și o pierdere a competitivității economiei europene”, a concluzionat Kaczyński.

