Polițistul care a intervenit în apartamentul crimei din Roman rupe tăcerea. ”Este erou, datorită lui al doilea copil este în viață”

”A intrat prin stație că trebuie să mergem urgent într-o locație unde o femeie sesizează că a fost înjunghiată de soțul ei. Au plecat două patrule, jandarmii. Când am ajuns acolo, am găsit-o pe mama copiilor plină de sânge în fața blocului, plângea, era disperată, ne cerea ajutorul, ne-a spus că a rămas soțul în casă cu doi copii mici și că ar putea fi agresați. Am avut noroc cu un vecin care a venit cu un dispozitiv mecanic și am reușit să spargem ușa și să intrăm în apartament.

Când am intrat în casă, agresorul stătea în mijlocul camerei, plin de sânge, nu mai reacționa în niciun fel, nu s-a împotrivit, l-am încătușat și l-am condus la sediul Poliției Municipiului Roman.

”Mi-ai omorât copilul, ce ai făcut?”

Mie mi-au rămas în minte acele vorbe ale mamei, când a început să strige: ”Mi-ai omorât copilul, ce ai făcut?”. Eu n-am crezut nicio clipă că ar fi putut face rău copiilor. Am crezut că și-a agresat soția și-l ducem la secție, pentru a se lua măsurile legale împotriva lui.

Nu am văzut în acele momente cuțitul, el era murdar de sânge.

Când le-am văzut pe gemene... nu știu dacă-mi pot găsi cuvintele să spun ce am simțit atunci. Toate frustrările mele adunate din meseria asta de 28 de ani... mi-au luat și graiul, și tot. A fost îngrozitor. Erau pe pat și într-un pătuț.

A venit echipaj medical la fața locului, a acordat primul ajutor, și din rândul jandarmilor au acordat primul ajutor.” a povestit primul polițist ajuns la fața locului, Ioan Călărău, la Antena 3.

”Eu îl consider un erou”

El a mai descris agresorul, ulterior: ”Tremura și nu zicea nimic”.

”Când mama ne-a zis că a agresat-o soțul cu cuțitul și că ar putea să le facă rău copiilor, am decis că trebuie să spargem ușa, că nu mai e timp până să vină altcineva. Am chemat și pompierii, dar dura până ajungeau. A venit acel vecin, eu îl consider un erou, pentru că am reușit, cu ajutorul lui, să spargem ușa și să intrăm în locuință. Datorită lui, zic eu, celălalt copil a rămas în viață” a mai spus polițistul.

