Poliția Locală a Sectorului 6 face angajări. Ciprian Ciucu: „Am nevoie de oameni care să facă ordine în Sectorul 6”

În urmă cu aproape două săptămâni, Poliția Locală Sector 6 a scos la concurs 19 posturi:

5 în cadrul Biroului Intervenții;

6 la Compartimentul Ridicări Autoturisme Oprite Neregulamentar;

3 la Serviciul Proximitate și Evidență Persoane, Direcția Ordine Publică;

5 în cadrul Biroului Vehicule Abandonate, Direcția Inspecție.

Dosarele se pot depune până la 28 martie, după care urmează selecția lor și publicarea rezultatelor. Proba sportivă eliminatorie va avea loc pe 10 aprilie, ora 9.00, iar cea scrisă pe 20 aprilie, ora 10.00. Mai multe detalii despre actele necesare la dosar și condițiile de participare la concurs, pentru fiecare funcție în parte, găsiți aici: https://www.politia6.ro/politie_locala_primariesector6/node/9457?

Pentru că deocamdată s-au înscris puțini doritori, primarul Ciprian Ciucu a intervenit și a îndemnat oamenii să nu rateze această oportunitate de angajare. „Căutăm polițiști locali cu simțul răspunderii, tineri, pe care să-i creștem și să-i dezvoltăm profesional, ca parte a procesului de reformă a Poliției Locale demarat cu mai bine de un an și jumătate în urmă. Am modificat regulamente, am investit în echipamente și sisteme de monitorizare. Am nevoie de o Poliție Locală prezentă, dedicată, de oameni care să-și asume haina de polițist și cu care să facem ordine în Sectorul 6.

Data trecută, când am anunțat pe Facebook că se fac angajări la Poliția Locală Sector 6, am avut 80 de candidați pe 14 posturi, deci o bază bună de selecție. Acum am scos alte 19 posturi la concurs, dar s-au înscris puțini. Termenul de depunere a dosarelor este săptămâna viitoare, pe 28 martie. Timp este, veniți la concurs! Avem nevoie să împrospătăm Poliția Locală a Sectorului 6 și mă interesează un singur lucru: să avem resurse umane de calitate, cu care să facem treabă”, a declarat primarul PNL, Ciprian Ciucu.

Salariile, cuprinse între 3.600 și 7.500 de lei

Edilul a enumerat câteva dintre avantajele profesiei: salariu bun și accesul în funcția publică, adică obținerea statutului de funcționar public.

Grila de salarizare este publică, stabilită prin hotărâre de Consiliu Local. Conform acesteia, salariile pentru fiecare post scos la concurs variază în funcție de vechimea în muncă a fiecăruia. Iată câteva exemple:

Pentru un polițist local clasa III, grad profesional debutant (studii medii), salariul net pornește de la 3.604 lei și poate ajunge la 4.207 lei, în funcție de vechime. Pentru un polițist local clasa I, grad profesional asistent, salariul net pornește de la 5.184 de lei și ajunge la 6.175 de lei. Pentru un polițist local clasa I, grad profesional superior, salariul net pornește de la 6.237 de lei și ajunge la 7.486 de lei.

