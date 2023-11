Poliția, avertisment despre noi metode de înșelăciune în mediul online

Conform Agerpres, autoritățile explică faptul că ‘‘indivizii sau entitățile necinstite promit investitorilor potențiali oportunități de investiții extrem de profitabile, dar care, în realitate, nu există sau sunt înșelătoare’’.

Potrivit unui comunicat al IGPR, investițiile pe internet au devenit tot mai căutate în ultima perioadă, dar au adus cu ele și un fenomen periculos, numit fraudele cu investiții. Acestea, cunoscute și ca investment frauds, pot provoca pagube mari celor care le cad victime, lăsându-i fără bani și fără speranțe. Investment frauds cuprind scheme variate și pot implica tranzacții cu acțiuni false, criptomonede fictive, scheme piramidale sau produse financiare inexistente.

Păgubiții și-au publicat de contact

IGPR precizează că persoanele păgubite ar fi dat de reclame cu servicii de investiții financiare pe diferite rețele de socializare și ar fi lăsat datele lor de contact pe formularele din acele reclame.

Mai apoi, ar fi fost sunate de persoane necunoscute, care foloseau numere de telefon din România sau din Marea Britanie.

‘‘Autorii, după discuții repetate, reușesc, de obicei, să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiții online. Investițiile sunt destul de mici la început, de ordinul a câteva sute de euro. Investiția constă în achiziționarea de criptomonede și transferarea acestora către portofelele electronice indicate de către autori. Sumele respective apar apoi în contul victimei deschis pe acele platforme de investiții. În multe situații, sub pretextul că vor acorda suport tehnic, atacatorii conving persoanele vătămate să își instaleze pe dispozitivele electronice folosite (telefon, tabletă, laptop etc.) aplicații tip remote desktop (control de la distanță), prin care aceștia capătă control total al acelor dispozitive’’, se menționează în comunicat.

Astfel, fără să își dea seama de consecințele acțiunii lor, utilizatorii le permit atacatorilor să acceseze toate datele personale și bancare, disponibile prin intermediul dispozitivelor.

Cum funcționează schemele

Persoanele păgubite sunt îndemnate să trimită mai multe sume de bani (criptomonedă) deoarece se creează impresia că investițiile sunt rentabile ajungându-se, astfel, chiar la sume de zeci de mii de euro “investiți” în astfel de scheme înșelătoare.

‘‘În momentul în care se încearcă retragerea sumelor de bani, sunt inventate o serie de pretexte și scenarii prin care autorii încearcă să convingă victimele că, pentru a beneficia de acel profit, trebuie să transfere mai multe sume de bani, sub pretexte precum: taxe de retragere, garanții transferuri, amenzi etc. În paralel, datele accesibile prin dispozitivele compromise sunt exploatate în diferite moduri, cum ar fi deschiderea de conturi pe diferite platforme de tranzacționare criptomonede, transferuri bancare frauduloase, spălare de bani etc’’, arată IGPR.

Ce alte metode mai sunt folosite

O modalitate frecventă de fraudare în situația în care utilizatorii le oferă atacatorilor acces la propriile dispozitive și la datele bancare este contractarea de credite online în numele persoanelor păgubite și furtul banilor.

Alte metode de a-i induce în eroare pe potențialii investitori pot fi reprezentate de anunțuri, de obicei pe rețele de socializare, în care se folosesc imaginile unor companii cunoscute, listate la bursă, cu promisiunea unor câștiguri imediate foarte mari, prin “cumpărarea de acțiuni” care vor “genera dividende” de zeci de mii de lei “direct pe cardul” utilizatorilor.

În astfel de cazuri, atacatorii se folosesc de link-uri rău intenționate, cu ajutorul cărora încearcă să obțină date personale și financiare de la utilizatori.

