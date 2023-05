Poli Iaşi învinge Oţelul şi promovează în Superligă. Dorinel Munteanu: Sunt curios cum vor juca ultimele patru etape, după ce dl Şfaiţer a spus că vrea să promoveze la braţ cu Dinamo

La finalul partidei, Dorinel Munteanu, antrenorul gălăţenilor, a menţionat că speră ca Poli Iaşi să continue să îşi apere corect şansele în următoarele patru meciuri, după ce preşedintele celor de la Poli Iaşi, Cornel Şfaiţer, a declarat că speră să promoveze la braţ cu Dinamo.

”La început nu am vrut să intervin pentru că la Dej nu am fost intervievat, iar acum am fost chemat.

M-aș bucura foarte mult, mi-aș dori să văd cum va juca Iașiul de acum încolo ultimele patru meciuri, pentru că domnul Șfaițer, patronul echipei sau ce este (n.r. președinte), a anunțat că vrea să intre cu Dinamo braț la braț.

Asta e cea mai mare dilemă a mea, nu înfrângerea de astăzi, noi mai avem șanse. Vreau ca domnul Șfaițer să spună cum va juca ultimele patru meciuri.

Felicit Iașiul, felicit publicul, am trăit cea mai mare umilință. Spectatorii au lăsat de dorit, cel puțin către mine. Acele declarații au fost răspunsuri către domnul Șfaițer și către antrenorul echipei, nu despre suporteri.

Să dea Dumnezeu să fie așa cum a zis Leo(n.r. ca Iașiul să joace corect ultimele 4 etape), dar nu cred că o să fie așa, după ce domnul Șfaițer a spus în urmă cu o săptămână că vrea să intre braț la braț cu Dinamo.

Depinde doar de jocul nostru de acum. Tot timpul echipele din apropiere sunt rivale, dar sper că ne vom revedea în Superligă”, a declarat Dorinel Munteanu.

Dinamo Bucureşti este pe locul 4 în Liga II, la 6 puncte în urma celor de la Oţelul Galaţi, cu patru etape înaintea finalului de campionat. Dacă se menţine actuala linie de clasament, atunci Oţelul Galaţi va reveni automat în Superligă, în timp ce Dinamo va juca la baraj, cel mai probabil cu UTA Arad.

CSA Steaua nu are drept de promovare.

