Pod vechi de peste un secol, distrus în luptele războiului civil. Avea o lungime de 300 de metri - FOTO

Un pod din epoca colonială din Myanmar, care a fost cândva cea mai înaltă construcție feroviară din lume, a fost distrus în timpul luptelor din cadrul conflictului de lungă durată din acest stat, precizează The Guardian.

Myanmarul este afectat de un război civil din 2021, de la lovitura de stat care a răsturnat guvernul civil, armata confruntându-se cu diverse mișcări armate pro-democrație și organizații etnice înarmate.

Acuzații reciproce

Atât reprezentanții juntei militare aflate la putere, cât și forțele armate care se opun loviturii de stat se acuză reciproc pentru distrugerea simbolicului pod Gokteik, duminică.

Într-o declarație video, purtătorul de cuvânt al juntei, Zaw Min Tun, a afirmat că facțiunile rebele, inclusiv Armata Națională de Eliberare Ta’ang (TNLA) și grupurile de apărare ale populației, „au bombardat și distrus” podul. O altă declarație a juntei susținea că podul a fost „explodat cu mine”.

Un purtător de cuvânt al TNLA a negat acest lucru și a acuzat junta că a bombardat podul. „Armata Myanmarului a încercat să bombardeze bazele noastre (...) în această dimineață folosind drone. Ne-au bombardat trupele, dar bomba lor a lovit și podul Gokteik”, a declarat purtătorul de cuvânt Lway Yay Oo.

În ultimele săptămâni, au izbucnit ciocniri între forțele juntei și luptătorii TNLA în orașele apropiate Nawnghkio și Kyaukme, deși junta a afirmat că a recucerit Nawnghkio în iulie.

Cel mai înalt pod din Myanmar a fost distrus

Podul Gokteik, cu o lungime de 300 de metri și o înălțime de 102 metri deasupra unei chei, este cel mai înalt pod din Myanmar și, la inaugurarea sa în 1901, în perioada colonială britanică, a fost cea mai înaltă structură feroviară de acest tip din lume.

Videoclipurile și fotografiile publicate pe rețelele sociale arată podul parțial prăbușit și avariat.

TNLA armed terrorists blow up 125-year-old Gokteik Viaduct



The Gokteik Viaduct lies on Mandalay-Lashio road linking Nawnghkio Township and Kyaukme in Shan State (North).

At present,...https://t.co/d3qVeDHYg6 pic.twitter.com/QDJYrjiwfd — GNLM News (@GNLMNews) August 24, 2025

Podul este situat la granița dintre districtele Nawnghkio și Kyaukme, în nordul statului Shan. El face parte din calea ferată Mandalay-Lashio și reprezintă o atracție pentru numeroși turiști.

Junta din Myanmar se pregătește pentru alegerile din decembrie, care sunt boicotate de grupurile de opoziție și criticate de observatorii internaționali.

Analiștii prezic că rebelii vor lansa ofensive în jurul alegerilor, ca semn de opoziție.

Citește și: Satul cândva prosper care mai găzduiește doar șapte locuitori. Povestea localităților românești ajunse pustii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News