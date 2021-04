Pierre-Emerick Aubameyang, bolnav de malarie după ce a jucat pentru Gabon

„Salutare tuturor, mulțumesc pentru mesaje și apeluri. Din nefericire, am contractat malarie cât am fost la echipa națională în Gabon, acum câteva săptămâni. Am petrecut câteva zile în spital săptămâna aceasta, dar deja sunt mai bine pe zi ce trece.

Le mulțumesc doctorilor măreți care au detectat boala și care au tratat-o atât de repede. Nu prea am fost eu în ultimele două săptămâni, însă voi reveni mai puternic curând. Voi urmări meciul băieților mei, meci uriaș pentru noi! Haideți să câștigăm, Arsenal!”, a transmis atacantul de 31 de ani, pe Instagram.