Petrolul - FCSB. Echipa lui Dică și Becali caută victoria în Superliga după rușinea cu Silkeborg din Conference League

Petrolul Ploiești are 3 înfrângeri consecutive în Liga 1 și ocupă locul 7 în clasament, cu 17 puncte acumulate în 12 meciuri jucate.

De cealaltă parte, FCSB se situează pe poziția a 14-a în clasament, cu 11 puncte acumulate în 10 meciuri jucate.

Nicolae Dică (FCSB) - Dacă învingem Petrolul, a meritat să nu luăm mai mulţi jucători în Danemarca

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că o victorie în partida cu Petrolul Ploieşti, de duminică, va însemna că strategia de a lăsa acasă mai mulţi titulari pentru partida cu Silkeborg, pierdută cu 0-5, a fost una bună.



"Ne aşteaptă o partidă dificilă, pentru că Petrolul are în componenţa lotului jucători cu mare experienţă, joacă şi pe teren propriu, vor fi susţinuţi de foarte mulţi suporteri. Au trecut cu greu orele de după jocul din Danemarca, dar, ce să facem, trebuie să trecem peste acel joc. Ne aşteaptă o partidă grea în campionat şi trebuie să ne concentrăm pe acesta. Vom vedea mâine seară dacă a meritat să rămână o parte dintre jucători acasă. Dacă vom câştiga mâine seară înseamnă că am făcut bine. Este normal ca lumea să ne critice, pentru că am pierdut un joc în Europa. Nu mă aşteptam să pierdem aşa jocul, credeam că ne putem ridica la nivelul unui joc din Europa, chiar dacă am folosit un lot de jucători foarte tineri. Eu am fost dezamăgit de rezultat, normal nu mă aşteptam să pierdem aşa", a declarat Dică.



Întrebat dacă va sacrifica jocurile din grupele Europa Conference League pentru a se implica în lupta pentru titlu, Nicolae Dică a spus: "Am făcut acest lucru, sperăm ca mâine seară să putem să câştigăm şi vom vedea cum vom aborda meciul de joi. Nu vreau să vorbesc acum despre meciul de joi, avem mâine seară un meci important".



El consideră că o parte a obiectivului său la FCSB a fost îndeplinit, aceea de a intra în grupele Europa Conference League şi că din acest punct de vedere strategia de a odihni anumiţi jucători nu este falimentară.



"Falimentară nu este această strategie, pentru că echipa a intrat în grupele Conference League, s-au câştigat nişte bani şi eu mă bucur că sunt criticat în grupele Conference League şi nu sunt criticat în preliminariile Conference League, să fim eliminaţi de Kazahstan sau Azerbaidjan. Este o este o performanţă pe care am obţinut-o", a completat Dică.



Tehnicianul a afirmat că echipa sa are timp să se redreseze şi în campionatul intern, unde ocupă în acest moment locul 13 în clasament.



"Până la ratarea calificării în play-off mai sunt 19 jocuri, sau chiar 20, bineînţeles că avem timp. Faţă de echipele care au jucat ieri, avem trei jocuri mai puţin şi sunt jocuri pe care putem să le câştigăm, nu sunt meciuri pe care putem să spunem că le-am pierdut dinainte. Unul dintre obiective, acela de a intra în grupele Conference League, ni l-am îndeplinit. Acum mai rămâne intrarea în play-off, dar mai sunt 20 de etape până acolo. Obiectivul pe termen scurt este să câştigăm următoarele meciuri din campionat, cu Petrolul şi cu UTA, şi joi, în Europa, avem de luat o revanşă. Abia aştept şi meciul de joi", a mai spus Dică.





Ce spune Budescu, revenit la Petrolul Ploiești în această vară de la FCSB

Revenit în această vară la Petrolul Ploiești, Constantin Budescu are ocazia să joace primul său meci după accidentare, chiar împotriva fostei sale echipe.

"Un meci foarte greu, poate cel mai greu meci de până acum, cu o echipă bună. Nu trebuie să ne luăm după ce s-a întâmplat în Europa, e o echipă foarte bună, cu un lot numeros şi valoros, şi cu siguranţă vom avea un meci greu. Pe foaie, ei sunt favoriţi pentru că sunt o echipă bună, dar noi avem suporterii pe stadion şi putem echilibra balanţa şi, de ce nu, putem şi câştiga.

În general la derby-uri te simţi mult mai motivat, cu atâţia suporteri în tribună îţi doreşti mai mult să câştigi. Eu cred că FCSB este o echipă de bătut, pentru că aţi văzut ce rezultate sunt, e un campionat echilibrat, oricine bate pe oricine, se poate întâmpla orice la orice meci", a declarat Budescu.

