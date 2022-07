Personalul rus părăsește Strasbourgul, ca urmare a excluderii Rusiei din cadrul Consiliului Europei

"În urma excluderii Federaţiei Rusiei din Consiliul Europei în martie şi a închiderii reprezentanţei sale la Strasbourg care a rezultat, acest zbor de repatriere organizat de Rusia a permis membrilor personalului şi familiilor lor să părăsească definitiv teritoriul francez", potrivit MAE francez.



Contactat, ministerul nu a furnizat niciun detaliu suplimentar privind numărul persoanelor implicate, ora exactă a zborului sau aeroportul de plecare.



Diferitele surse contactate de AFP la Strasbourg sau la Paris nu au comentat această informaţie.



În jurul orei 18.30 (16.30 GMT), strada unde se află ambasada Rusiei la Strasbourg era blocată de furgonete ale jandarmeriei, a constatat un jurnalist al AFP.



Potrivit site-ului specializat în monitorizarea zborurilor FlightRadar24, "un avion oficial rusesc" era la sfârşitul după-amiezii pe punctul de a ateriza pe aeroportul internaţional Basel-Mulhouse, situat la circa 130 km de Strasbourg.



AFP a constatat că mai multe autocare erau staţionate în faţa ambasadei, ca şi în jur de 15 motociclişti din forţele de ordine.



Potrivit FlightRadar24, avionul a urmat o rută specială deasupra Turciei şi a Mediteranei înainte de a intra în spaţiul aerian francez.



Avioanele ruseşti nu mai sunt autorizate să zboare deasupra Europei, în conformitate cu sancţiunile internaţionale decise după invadarea Ucrainei pe 24 februarie.



Rusia a fost oficial exclusă pe 16 martie din Consiliul Europei, din care făcea parte din 1996, după lansarea ofensivei sale militare din Ucraina, scrie Agerpres.

Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe de la Moscova, a denunțat scurgerea către presă a conversației dintre Emmanuel Macron și Vladimir Putin.

Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe de la Moscova, a spus că publicarea unui apel (citește AICI) între președintele Emmanuel Macron și liderul rus Vladimir Putin este o încălcare a „etichetei diplomatice”.

„Eticheta diplomatică nu prevede scurgeri unilaterale de (astfel de) înregistrări”, a spus Lavrov. Acesta a adăugat că Rusiei nu are de ce să-i fie rușine din conținutul conversației dintre cei doi lideri.

Detaliile apelului confidențial cu câteva zile înainte de operațiunea militară a Moscovei în Ucraina au fost dezvăluite de postul France 2 într-un documentar despre gestionarea conflictului de către președintele francez, conform AlJazeera.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a răspuns unui mesaj al Departamentului de Stat de la Washington cu versuri din melodia „One More Time” a cântăreței american Britney Spears, relatează TASS, scrie Ziarul de Iași.

Zaharova a comentat miercuri pe canalul său de Telegram afirmațiile lui Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, care declarat că Rusia ar trebui să ofere Statelor Unite un motiv pentru o întâlnire bilaterală între șefii diplomației celor două țări, Antony Blinken și Serghei Lavrov, la summitul G20 care va avea loc în Indonezia. Vladimir Putin a anunțat că intenționează să participe la acest summit în pofida opoziției americane, care ceruse Indoneziei să nu invite Rusia.

Maria Zaharova a comparat declarațiile lui Ned Price cu versurile melodiei "One More Time" pe care a citat-o în postarea sa: "My loneliness is killing me (and I) / I must confess I still believe (still believe) / When I'm not with you I lose my mind / Give me a sign / Hit me baby one more time".

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a spus însă apoi că părții americane i s-ar potrivi mai degrabă versurile melodiei "June", interpretată în limba engleză de cântăreața rusă Liusia Cebotina: "So June is over / Your power is lower / And I'm gonna fly / Away from this lie"

