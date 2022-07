MAE rus le răspunde americanilor cu versuri din Britney Spears. Zaharova: Hit me baby one more time

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a răspuns unui mesaj al Departamentului de Stat de la Washington cu versuri din melodia „One More Time” a cântăreței american Britney Spears, relatează TASS, scrie Ziarul de Iași.

Zaharova a comentat miercuri pe canalul său de Telegram afirmațiile lui Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, care declarat că Rusia ar trebui să ofere Statelor Unite un motiv pentru o întâlnire bilaterală între șefii diplomației celor două țări, Antony Blinken și Serghei Lavrov, la summitul G20 care va avea loc în Indonezia. Vladimir Putin a anunțat că intenționează să participe la acest summit în pofida opoziției americane, care ceruse Indoneziei să nu invite Rusia.

Maria Zaharova a comparat declarațiile lui Ned Price cu versurile melodiei "One More Time" pe care a citat-o în postarea sa: "My loneliness is killing me (and I) / I must confess I still believe (still believe) / When I'm not with you I lose my mind / Give me a sign / Hit me baby one more time".

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a spus însă apoi că părții americane i s-ar potrivi mai degrabă versurile melodiei "June", interpretată în limba engleză de cântăreața rusă Liusia Cebotina: "So June is over / Your power is lower / And I'm gonna fly / Away from this lie".

Ucraina, țară candidată la UE. Zaharova refuză să creadă și spune că totul este o minciună

Promisiunile de a accepta Ucraina în UE sunt promisiuni false, care în practică nu au nimic bun în ele, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova.



„Vedem cum de mulți ani comunitatea occidentală manipulează istoria unui fel de implicare a Ucrainei în structurile lor de integrare, în timp ce Ucraina, din păcate, este din ce în ce mai rău”, a spus ea reporterilor, comentând la solicitarea Interfax de a comenta recomandarea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei statutul de candidat membrilor UE.

Kremlinul a reacţionat cu prudenţă la pasul făcut de Ucraina spre aderarea la Uniunea Europeană după ce Comisia Europeană a recomandat ca ţara să primească statutul de candidată, relatează dpa.

"Au loc mai multe transformări, pe care bineînţeles le urmărim foarte îndeaproape", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenţiei ruse Interfax.

El a spus că Moscova este conştientă de "întărirea componentei de apărare a Uniunii Europene". Moscova a acuzat în trecut UE că se transformă dintr-o alianţă economică într-o "actor militant agresiv". Vezi mai mult AICI.

Ministerul rus de Externe: Occidentul s-a împuşcat singur în cap încercând să limiteze importurile de petrol şi gaze naturale

Rusia a declarat anterior că Occidentul "s-a împuşcat singur în cap" încercând să limiteze importurile de petrol şi gaze naturale din Siberia din cauza conflictului din Ucraina, în contrast evident cu China, care şi-a crescut livrările energetice potrivit RADOR.

Războiul din Ucraina şi încercarea Occidentului de a izola Rusia, ca pedeapsă pentru invazie, au crescut radical preţurile la grâne, ulei de gătit, fertilizatori şi energie, în timp ce Europa a promis că îşi va reduce dependenţa de petrolul şi gazele naturale din Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că parteneriatul strategic al Rusiei cu China a blocat încercările Occidentului de a sădi discordie, iar Statele Unite şi aliaţii lor europeni şi-au distrus relaţiile cu Moscova. Vezi mai mult AICI.

