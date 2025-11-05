A fost pericol de incendiu și explozie în București. Pilotul Osiceanu semnalase de câțiva ani problema

UPDATE: „Defecțiunea a fost remediată. Ulterior au fost efectuate mai multe măsurători succesive, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare”, a transmis ISU.

UPDATE: „Intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu.

A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranță de 100m. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii.

Actionam cu o autospecială de stingere”, a transmis ISU.

Știrea inițială:

Alertă în centrul Capitalei! Un miros puternic de gaz a fost semnalat miercuri seară, pe strada Popa Tatu nr. 66, unde un reizer amplasat pe trotuar a început să scape gaze.

La fața locului au intervenit imediat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF). Se pare că nivelul de gaze în aer depășește limita legală admisă, existând risc de incendiu și explozie.

Zona a fost izolată, iar traficul restricționat temporar pentru a permite intervenția în siguranță. Pompierii acționează în aceste momente pentru identificarea exactă a sursei scurgerii și oprirea fluxului de gaz.

Este recomandabil ca oamenii din zonă să evite aprinderea oricărei surse de foc și să nu folosească aparate electrice până la finalizarea operațiunii.

Iată imaginile surprinse de pilotul Cezar Osiceanu. Pilotul se plângea de câțiva ani despre această situație în DC News. Abia acum autoritățile au intervenit...:

În urmă cu două zile, scriam că pilotul Cezar Osiceanu a transmis o notificare publică către principalele companii de utilități, autorități locale și instituții naționale, în care reclamă existența unui risc iminent de incendiu și explozie în zona Popa Tatu, sector 1, București:



Documentul, adresat companiilor Engie România, Distrigaz Sud, Apa Nova, precum și ANRE, Ministerului Energiei, Ministerului de Interne și Primăriei Capitalei, semnalează o serie de posibile nereguli grave legate de modificarea și amplasarea ilegală a rețelelor de utilități la imobilele din zona Popa Tatu, sector 1.

Plângeri privind modificări ilegale și lipsa reacției autorităților

În notificare, Cezar Osiceanu susține că, în zona respectivă, ar exista „între șase și opt rețele generale și interioare de utilitățiilegal modificate”, amplasate la distanțe neconforme între ele, fapt care ar fi fost deja constatat de mai multe instituții, inclusiv DGPLC - Disciplina în Construcții, ISU, Distrigaz și ANRE.





Totodată, pilotul invoca:



un incendiu produs în august 2022,



o avarie a conductei de gaze și o deversare de apă care ar fi afectat rețelele de curent electric,



modificări neautorizate ale traseelor și cablurilor electrice de la adresa Popa Tatu,



amplasarea ilegală a unei conducte de gaze la baza fundației imobilului vecin, fără acordul proprietarului.



El acuză instituțiile și companiile implicate că ar fi fost informate în mod repetat despre aceste situații, dar nu ar fi dispus nicio măsură, deși pericolul ar fi fost confirmat de mai multe controale și expertize tehnice.

Acuzații de fals și abuz

Cezar Osiceanu afirmă că ar exista „procese-verbale și declarații false de conformitate”, în baza cărora ar fi fost încheiate contracte de furnizare a utilităților, deși construcțiile respective nu ar fi avut recepțiile legale finalizate.



De asemenea, el invocă decizii definitive ale instanțelor care confirmă modificări ilegale ale instalațiilor de utilități, precum și faptul că societățile de profil ar fi refuzat să furnizeze documentațiile tehnice cerute de judecători.

„Viața oamenilor și integritatea bunurilor dintr-un întreg cartier sunt puse în pericol”, avertizează Cezar Osiceanu în cadrul notificării, acuzând „complicitatea tacită” a instituțiilor care ar fi trebuit să intervină.

Solicitări transmise autorităților

În finalul documentului, Cezar Osiceanu solicita:

închiderea imediată și îndepărtarea conductei de gaze de la adresa Popa Tatu,



oprirea furnizării energiei electrice către o construcție pe care o consideră ilegală la nr. 66,



readucerea pe amplasamentele originale a branșamentelor de apă, canalizare, curent și gaze.



Acesta precizează că va transmite „probe suplimentare” către instituțiile notificate. El a menționat că documentele complete vor fi trimise prin e-mail din cauza volumului mare de informații.