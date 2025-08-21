Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol

Doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc.

Polițiștii și procurorii DIICOT au ridicat aproximativ trei kilograme de canabis și peste 30.000 de lei în urma unor percheziții desfășurate la Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Operațiunea desfășurată de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii DIICOT, a vizat destructurarea unei rețele care ar fi comercializat canabis pe piața locală. Suspecții ar fi vândut drogurile în schimbul unor sume cuprinse între 50 și 60 de lei pentru un gram.

Foto: Poliția Română

"Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada iunie - august 2025, doi bărbați ar fi procurat, deținut și vândut canabis (drog de risc) către consumatori, din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sume între 50 și 60 de lei, pentru un gram.

În urma a patru percheziții efectuate, la data de 20 august 2025, au fost descoperite și ridicate aproximativ 3 kilograme de canabis, grindere, cântare electronice de precizie, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani totalizând aproximativ 30.000 de lei, precum și alte mijloace de probă.

La data de 20 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea celor doi bărbați.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", transmite MAI într-un comunicat de presă.

