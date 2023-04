Pep Guardiola se compară cu Michael Jordan, întrebat din ce motiv City nu a reușit să câștige trofeul Champions League, în ciuda investițiilor uriașe

Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, s-a comparat cu legendarul baschetbalist american Michael Jordan în timp ce încerca să explice de ce clubul englez nu a reuşit să cucerească până acum trofeul Ligii Campionilor, în ciuda investiţiilor masive, informează cotidianul britanic The Mirror.

"Am încercat să câştigăm Champions League în sezonul trecut, în sezonul anterior, am încercat şi în urmă cu trei sezoane, în fiecare sezon. Vrem întotdeauna să câştigăm, dar asta nu înseamnă că vom câştiga", a declarat tehnicianul spaniol într-o conferinţă de presă.



"Câte Masters-uri ale Statelor Unite sau turnee majore a câştigat Jack Nicklaus în cariera sa? În 30 sau 40 de ani ca jucător de golf, jucând patru turnee majore pe an, ca Liga Campionilor. Câte victorii din 164? A avut 18 victorii din 164. Wow! A pierdut mai mult decât a câştigat. Ăsta e sportul. În fotbal, în golf, în baschet. Michael Jordan, cel mai bun sportiv în opinia mea, a câştigat şase titluri NBA în 16 ani. A pierdut mai mult decât a câştigat. Acest sport, toate sporturile sunt atât de dificile", a subliniat Guardiola.



Manchester City, campioana en titre a Angliei, va înfrunta marţi seară pe teren propriu formaţia germană Bayern Munchen, deţinătoarea titlului în Bundesliga, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.



Pep Guardiola a cucerit de două ori trofeul în cea mai importantă competiţie intercluburi, alături de echipa spaniolă FC Barcelona, ultima oară în 2011. El a activat ulterior la Bayern Munchen, înainte de a prelua pe Manchester City, în vara anului 2016.

Guardiola îl laudă pe Haaland: Este la acelaşi nivel cu Messi şi Cristiano Ronaldo

Pep Guardiola, antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, consideră că atacantul Erling Haaland este un jucător de acelaşi calibru cu Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, după ce internaţionalul norvegian a reuşit o dublă sâmbătă, în meciul cu Southampton (4-1) din Premier League, informează Reuters.

"Am trăit două decenii incredibile cu Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, dar el (Haaland) este la acelaşi nivel", a declarat Guardiola pentru BBC.



În vârstă de 22 de ani, Erling Haaland a marcat 44 de goluri pentru Manchester City de la debutul acestui sezon, în toate competiţiile, 30 dintre ele în Premier League.



Norvegianul i-a egalat astfel pe olandezul Ruud van Nistelrooy, fostul jucător al lui Manchester United, şi pe egipteanul Mohammed Salah, actualul atacant al lui FC Liverpool, singurii jucători din Premier League care au mai reuşit anterior să ajungă la un total de 44 de goluri în toate competiţiile pe parcursul unui sezon, în 2002-2003, respectiv 2017-2018.



Erling Haaland, achiziţionat de Manchester City în vara trecută, de la formaţia germană Borussia Dortmund, se află totodată la doar lungimi de recordul de 34 de goluri într-o singură ediţie din Premier League, pe care îl împart foştii internaţionali englezi Alan Shearer şi Andy Cole, scrie Agerpres.

