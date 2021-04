Pentagonul confirmă că videoclipurile cu „OZN-uri piramidale” sunt autentice / VIDEO+FOTO

În timp ce mare parte din public vorbește de OZN-uri, termenul mai modern folosit în cercurile de apărare este „Fenomene zburătoare neidentificate” (FZN) și acestea sunt ceva ce comunitatea de informații ia în serios.

Deși nimeni nu știe cu siguranță care este originea acestor apariții, Pentagonul a confirmat că imaginile sunt autentice: „fotografii autentice și imagini FZN capturate de Marina SUA“, a precizat Pentagonul.

"Pot confirma că fotografiile și videoclipurile de referință au fost făcute de personalul marinei", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Susan Gough, într-o declarație de presă. Deși Pentagonul a confirmat autenticitatea imaginilor, Departamentul Apărării al SUA (DOD) nu a venit cu clarificări mai amănunțite.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



