Pensii magistrați. Nicușor Dan nu e de acord cu USR, nu vrea referendum: Există consens

Reforma pensiilor magistraților a picat la CCR pe procedură, ceea ce a aprins conflictul mocnit din coaliția de guvernare, în special între PNL și PSD. Sorin Grindeanu a declarat, oficial, în fața presei, că dacă nu ar fi picat pe procedură, reforma pensiilor magistraților ar fi picat pe fond*. Acum, se ridică problema unui referendum din partea USR. Președintele țării, Nicușor Dan, a transmis, de la Bruxelles, că nu este necesar atât timp cât există deja un consens politic și social, fiind necesară doar o discuție cu magistrații.

”Eu cred că un referendum trebuie făcut când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine conturate și opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraților, nu există această dezbatere în societate. Suntem cu toții de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul, pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie. Nu există o dezbatere, nici în societate, nici în clasa politică. Există un acord politic și chestiuni de nuanțe despre perioada de tranziție, despre cât să fie raportul pensie - salariu și trebuie rezolvate printr-o discuție între actorii relevanți, inclusiv reprezentanții magistraților” a spus Nicușor Dan.

Pensii magistrați: Președintele Nicușor Dan se oferă mediator

Președintele precizează că a avut o discuție informală în care a încercat să fie mediator între reprezentanții magistraților, inclusiv din CSM, și ai Guvernului: ”A fost o discuție foarte consistentă. Cred că e nevoie de încă o astfel de discuție, după decizia CCR”.

*Dacă pica direct pe fond, reforma pensiilor magistraților nu mai putea fi reluată. Citește aici explicații.