Pe modelul Macron: Ministrul german de Finanțe este prins ascunzându-și ceasul, la televizor (Video)

Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a apărut săptămâna trecută într-o emisiune talk show difuzată de o televiziune publică Germană. Când a început să ruleze genericul de final al emisiunii, ministrul de Finanțe ar fi scos din buzunar un ceas de mână care semăna cu Rolex Milgauss, al cărui preț pot începe cu patru cifre, scrie Politico.

Atât Ministerul de Finanțe, cât și purtătorul de cuvânt al lui Lindner au refuzat să comenteze și au refuzat să răspundă de ce Lindner nu și-a purtat ceasul în timpul emisiunii, și a preferat să-l pună doar la sfârșit.

Unii telespectatori - și oponenți politici - l-au acuzat pe Lindner că și-a scos ceasul elegant pentru a-și ascunde bogăția și pentru a părea mai cu picioarele pe pământ.

”Puteți vedea cât de lipsit de atenție este Lindner prin faptul că ascunde Rolex-ul în timpul discuției [show], dar îl scoate imediat după aceea”, a scris pe Twitter Marlon Borchers, un reprezentant al organizației de tineret a Partidului de Stânga.

Președintele francez, Emmanuel Macron, s-a confruntat cu o situație similară luna trecută, când a fost văzut că și-a dat jos ceasul, pe ascuns, în mijlocul unei apariții la televizor. Elysée a susținut că Macron a scos ceasul pentru că ”l-a lovit de masă, provocând un zgomot destul de puternic”, potrivit presei franceze.

Emmanuel Macron while asking for sacrifices from the French people suddenly realizes he is wearing a

€80.000 watch.



And voila, just like a magician it disappears under the table....

???????????? pic.twitter.com/c9vzgXyeCK