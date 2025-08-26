PDG-ul Radio România, prima reacție după raportul CE privind statul de drept din România

Răzvan Ioan Dincă a explicat că radioul public din România obține performanțe bune, în ciuda bugetelor limitate. Acesta a subliniat că, deși nu există datorii și grila de toamnă nu a fost diminuată, instituția trebuie să facă eforturi constante pentru a reduce cheltuielile fără a afecta misiunea sau audiențele. Acesta a propus flexibilizarea Legii 41 pentru a permite obținerea de venituri suplimentare, de exemplu din mediul digital, ceea ce ar crește capacitatea de a genera venituri proprii.

„În acest an, în premieră, Raportul Comisiei Europene privind statul de drept din România evidențiază performanțele radioului public, atât ca audiență, cât și în ceea ce privește echidistanța. Nu-mi dau seama dacă o pune în contrast cu TVR-ul, cealaltă instituție media", a spus jurnalistul Val Vâlcu.



„Niciodată nu o să mă exprim în ceea ce privește altceva decât ceea ce îmi este în dreptul atribuțiilor mele", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„Aveți o problemă acum. Se taie costuri, se strâng șuruburi. Nu aveți datorii”, a completat Val Vâlcu.



„Nu avem datorii, avem și audiențele mari, dar știți ce facem? Nu suntem bogați, să știți. Adică acolo există austeritate, din foarte multe puncte de vedere. Câteodată mă întreb cum se poate cu așa de puțini bani să obții această performanță. Avem acum grila de toamnă. Nu am diminuat cu nimic din grila de toamnă ca să putem să intrăm în banii alocați. Facem însă niște eforturi în a scădea cheltuielile pe capitolele unde ne putem permite, fără să afectăm nici misiunea și nici audiențele și o facem în permanență, adică suntem atenți ca de fiecare dată când depășim puțin să vedem de unde mai tăiem.

Acum, sigur, nu se poate duce la infinit acest lucru, adică nu putem tăia până la dispariție, dar deocamdată, zic eu că ne descurcăm cu ceea ce avem și cred că unde am putea să performăm mai bine, și nu mă refer numai la Radio România, cred că ar trebui să schimbăm puțin Legea 41 și să dăm posibilitatea obținerii unor venituri puțin mai mari din domenii precum digital, spre exemplu. Dacă noi am putea să accesăm domeniul digital altfel – în legea 41 nu e prevăzut că noi funcționăm și în mediul digital pentru că ea a fost scrisă dacă nu mă înșel în 91 și pe atunci nu cred că exista internet sau exista într-o formă primară în anumite centre de cercetare din California.



Deci dacă am putea să găsim surse suplimentare de venit, dacă am putea să fim mai flexibili în ceea ce privește această poveste, s-ar putea să existe și o mai mare capacitate de a extrage venituri proprii", a spus Răzvan Ioan Dincă.

Răzvan Ioan Dincă a explicat că finanțarea mediei publice depinde în mare parte de bani de la stat, ceea ce poate influența libertatea editorială. Acesta a propus reintroducerea unei taxe radio, foarte mici, care să genereze venituri proprii pentru radio, astfel încât banii să fie obținuți și cheltuiți eficient, nu ca donație de la stat. Potrivit lui Răzvan Ioan Dincă, această sursă ar permite și menținerea relevanței conținutului editorial și accesul publicului la media publică.

„De asemenea, eu zic că totuși suntem într-o zonă puțin romanică. Noi primim bani de la stat și primim într-o proporție foarte mare bani de la stat. Adică eu înțeleg că statul trebuie să acorde platforma pentru a putea să se finanțeze media publică. E obligatoriu. Există și această nouă legislație europeană pentru media care presupune inclusiv libertate editorială. Păi stați puțin că libertatea editorială are legătură inclusiv cu banii. Adică în momentul în care ești direct finanțat de la bugetul de stat, parcă libertatea ta tinde să fie puțin amenințată de această idee că primești bani de la Ministerul Finanțelor și de la Guvernul României.



Noi aveam o soluție până în 2017: taxa radio. Eu în continuare aș milita pentru acest tip de soluție. Nu e în dreptul meu, dar m-ați întrebat, dau un tip de răspuns. În momentul în care taxa radio s-ar putea reactiva - și care nu va trebui să fie o taxă foarte mare, e o taxă minusculă, cât un abonament Netflix, poate chiar mai puțin - în acel moment, s-ar putea ca finanțarea mediei publice să se producă altfel, să vină prin niște venituri proprii pentru care trebuie să lupți pentru a le capta, pentru a le obține și pe care să le cheltuiești ulterior cu eficiența veniturilor proprii, nu ca donație a statului cum se întâmplă acum”, a spus Răzvan Ioan Dincă.



„Și pentru radio și pentru TV ar veni o sumă fixă”, a completat Val Vâlcu.



„Ea nu ar fi chiar fixă, ea ar fi variabilă pentru că nu știi cât colectezi în fiecare an, dar, în același timp, prin informarea pe care tot tu ești îndrituit să o faci și prin relevanța conținutului editorial, poți oferi oamenilor ceea ce au dreptul să primească prin Constituția României: acces la media publică”, a spus Răzvan Ioan Dincă la DC News.

