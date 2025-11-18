Patru persoane rănite după ce o mașină a ricoșat într-o stație de autobuz, în București

Accidentul, la intersecția bulevardului Uverturii cu strada Apusului

UPDATE: Accidentul a avut loc în intersecția bulevardului Uverturii cu strada Apusului, o mașină fiind proiectată în cei patru pietoni aflați pe trotuar şi în două autovehicule staționate.

„Accidentul s-a soldat cu rănirea celor patru pietoni, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

„În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, arată sursa citată, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Patru persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit marți dimineață, în București, iar una dintre ele a ricoșat în stația de autobuz unde acestea se aflau.

Persoanele rănite, transportate la spital

Două victime au suferit răni ușoare, iar celelalte două sunt în stare mai gravă. Toate persoanele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferii au fost testați cu alcooltestul, rezultatele fiind negative. Traficul în zonă este dirijat, potrivit Digi24.

