€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Patru persoane rănite după ce o mașină a ricoșat într-o stație de autobuz, în București
Data actualizării: 08:48 18 Noi 2025 | Data publicării: 08:30 18 Noi 2025

Patru persoane rănite după ce o mașină a ricoșat într-o stație de autobuz, în București
Autor: Iulia Horovei

accident-soferi-morti_50576000 Accident în București. Sursa foto: Agerpres
 

Patru persoane au fost rănite după ce una dintre mașinile implicate într-un accident rutier a ricoșat într-o stație de autobuz din Capitală.

Accidentul, la intersecția bulevardului Uverturii cu strada Apusului

UPDATE:  Accidentul a avut loc în intersecția bulevardului Uverturii cu strada Apusului, o mașină fiind proiectată în cei patru pietoni aflați pe trotuar şi în două autovehicule staționate.

„Accidentul s-a soldat cu rănirea celor patru pietoni, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

„În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, arată sursa citată, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Patru persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit marți dimineață, în București, iar una dintre ele a ricoșat în stația de autobuz unde acestea se aflau.

Persoanele rănite, transportate la spital

Două victime au suferit răni ușoare, iar celelalte două sunt în stare mai gravă. Toate persoanele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. 

Șoferii au fost testați cu alcooltestul, rezultatele fiind negative. Traficul în zonă este dirijat, potrivit Digi24.

Citește și: Accident grav între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem. A fost activat Planul Roșu - FOTO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
accident
masina
pietoni
raniti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Samira Negrouche, câștigătoarea premiului „Benjamin Fondane“ 2025 , acordat de ICR
Publicat acum 6 minute
Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Publicat acum 9 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Publicat acum 29 minute
CATANE, o coproducție România-Italia, premiera la IFFI Goa, în India
Publicat acum 48 minute
Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 17 ore si 38 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 16 Noi 2025
Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close